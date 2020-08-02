Решивший купить «права» через Интернет 18-летний чебоксарец стал жертвой мошенников

К инспектору по делам несовершеннолетних Отдела полиции №5 столичного УМВД позвонил подучетный подросток и осторожно поинтересовался, может ли она узнать, работают ли в ГИБДД сотрудники с имеющимися у него данными. Воспитатель в погонах, естественно, спросила, что случилось, и, немного помявшись, подшефный пояснил, что его другу обещали «сделать» права и перестали выходить на связь. Несостоявшегося водителя и его сердобольного приятеля вызвали в отделение, чтобы разобраться в этой истории.

Оказалось, юноше только-только исполнилось восемнадцать, и ему так не терпелось получить водительские права, что он решил обойтись без обучения в автошколе и сдачи экзаменов. Тем более, что в Интернете полно предложений «ускоренной» процедуры оформления документов. Связавшись с одним из помощников для нетерпеливых водителей в соцсетях, чебоксарец выслал ему необходимые данные и фото медицинской справки.

За права тот запросил 30 000 рублей, а чтобы клиент не сомневался, направил сообщение с копией зачетной ведомости с вписанной фамилией молодого человека. Оставалось только в назначенный день явиться в Управление ГИБДД за готовым документом, который должен был вынести определенный сотрудник госавтоинспекции. Сам собеседник потерпевшего якобы тоже представлял указанную структуру.

Но человека с «корочкой» парень так и не дождался, а телефонный «инспектор» стал «недоступным абонентом». В отделе полиции заявителю, который вообще-то сам намеревался преступить закон и сесть за руль с фальшивым водительским удостоверением, объяснили, что его провели мошенники. Последние явно рассчитывали, что никто из потерпевших не рискнет искать свои права в полиции. Но таковые нашлись. Возбуждено уголовное дело.