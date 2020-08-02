В августе 2020 года ветеранам труда выплачено более 153 млн рублей

Продолжается предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и ветеранам труда Чувашской Республики. В соответствие с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 г. № 109 ежемесячные денежные выплаты проиндексированы в 1,0938 раза. В августе 2020 года 126 621 ветерану труда и ветерану труда Чувашской Республики осуществлена ежемесячная денежная выплата на сумму 153,9 млн рублей.

Ветераны труда, постоянно или преимущественно проживающие в Чувашской Республике, после установления им страховой пенсии и прекращения ими трудовой деятельности имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 1203 рублей.

Ветеранам труда, постоянно или преимущественно проживающим в Чувашской Республике, после установления им страховой пенсии, независимо от прекращения ими трудовой деятельности, назначается денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости предоставления абоненту в пользование абонентской линии (проводной линии) сети местной телефонной связи.

Ветераны труда Чувашской Республики, постоянно или преимущественно проживающие в Чувашской Республике, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, после прекращения ими трудовой деятельности (службы) имеют право на меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 1203 рублей, а также денежную компенсацию в размере 50 процентов стоимости предоставления абоненту в пользование абонентской линии (проводной линии) сети местной телефонной связи.

39 636 ветеранам труда и ветеранам труда Чувашской Республики выплачена компенсация в размере 50 процентов стоимости предоставления абоненту в пользование абонентской линии (проводной линии) сети местной телефонной связи на сумму 3,6 млн рублей.