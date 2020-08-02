Символ любви к Чувашии

Эстафету «Советской Чувашии» знают и любят многие. Немало людей участвует в ней, многие из года в год ее поддерживают. В числе верных друзей эстафеты, к примеру, Чувашское отделение Сбербанка, Чувашгосснаб, ОЖДХ, магазин «Спорттовары», Чувашпотребсоюз, торговая компания «ТАВ», Отделфинстрой, Россельхозбанк и многие другие. Что должна сохранить эстафета «Советской Чувашии» и что в нее хотелось бы внести нового, спросили мы у участников и партнеров соревнований.

АНАТОЛИЙ ДАНИЛОВ,

заведующий кафедрой журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова:

— У эстафеты «Советской Чувашии» очень хорошие традиции. Это в первую очередь массовость, — в забегах участвуют очень много людей разных возрастов. И дети, и школьники, и профессиональные спортсмены, которые показывают пример остальным. В последние годы ввели номинацию — «СМИ». Это тоже нужно обязательно сохранить, потому что есть даже такое выражение: «Журналиста ноги кормят». Журналисты должны быть здоровыми и спортивными.

Что касается новшеств, то мне кажется, что эстафета по настрою очень похожа на празднование 9 Мая в столице нашей республики. Там все хорошо, все так, как должно быть, все на своих местах.

В России по пальцам можно пересчитать проводимые газетами массовые спортивные старты. А у «СЧ» получается действительно замечательный праздник. Когда на эстафету на стадионе собираются журналисты, политические деятели, спортсмены, любители здорового образа жизни — это действительно здорово.

МАРИНА АНИЧЕНКОВА,

член президиума Союза женщин Чувашии, член Чувашского регионального отделения ООО «Деловая Россия», директор ООО «Забава» (магазин «Спорттовары»):

— Эстафета «Советской Чувашии» объединяет все возраста, объединяет людей, которые любят спорт. Она всегда дарит хорошее настроение. Тем более, что в последнее время эстафета проходила в хорошую солнечную погоду. Эстафета объединяет трудовые коллективы. Она своеобразный корпоратив, куда выезжают предприятиями, чтобы поболеть за свою команду и весело провести время. Что должна сохранить эстафета? Прежде всего спортивный дух. А вот добавить хотелось бы — привлекать как можно больше спонсоров, чтобы было больше призов, которые еще выше подняли бы спортивный дух коллективов. Без спонсоров это сложно сделать.

ВАЛЕРИЙ АНТОНОВ,

депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов, генеральный директор ООО «Чувашгосснаб»:

— Эстафета «Советской Чувашии» — это и спортивное, и зрелищное событие. Трибуны собирают тысячи зрителей. И для них, как и для спортсменов, должны быть созданы все условия: удобные парковки, чтобы можно было что-то купить, поесть, попить… И в этом плане эстафета, которая в последние годы проходит на стадионе «Олимпийский», соответствует требованиям. В прошлом году организация мне понравилась. Что внести нового? Даже не знаю. Все, по-моему, замечательно.

ВИКТОР ГОРБУНОВ,

заместитель главы города Чебоксары, генеральный директор ОАО «Объединенное железнодорожное хозяйство»:

— У эстафеты газеты очень интересная история и традиции, так же как и у самой газеты. Очень хорошо, что вы сохранили свое название «Советская Чувашия», преемственность, которая остается важной составляющей эстафеты, собирает и пожилых, и самых маленьких участников. Я был не на одной эстафете и помню, как много народу приходит на ваш спортивный праздник. Он сплачивает население, поскольку пропитан любовью к спорту, к родному городу. Сплоченно и дружно ведут себя организаторы мероприятия с ограниченным числом волонтеров. И я хочу сказать, что все вы молодцы. Так держать! Придет время, и мы снова выйдем на старты! Я хочу пожелать, чтобы эстафета «Советской Чувашии» была еще более массовой, и чтобы погода каждый год позволяла ее проводить.

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВ,

депутат Государственного Совета Чувашской Республики, председатель Совета Чувашпотребсоюза:

— Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Советская Чувашия» из небольшого ведомственного состязания превратилась в грандиозный праздник спорта, который символизирует активную жизненную позицию, любовь к физической культуре, спорту, родной Чувашии. На беговых дорожках от Чебоксар до Алатыря встречаются те, кто является преданным читателем газеты, для кого соревновательный дух, стремление преодолевать трудности, добиваться успеха является незыблемым правилом. Спорт вне возрастов, вне барьеров. Организаторам — азарта, успехов, спортсменам — адреналина и новых рекордов, эстафете — процветания!

ВАСИЛИЙ ШОРКИН,

председатель Совета ветеранов спорта Чувашской Республики:

— Эстафета газеты «Советская Чувашия» — это большое и значимое событие для всей республики. Здесь собираются представители всех социальных групп, всех общественных слоев. Учащиеся школ, училищ, вузов, средних учебных заведений, сотрудники предприятий, должностные лица из районов Чувашии, ветераны спорта. Это действительно, объединяющий всех праздник. Я очень благодарен газете, за то, что из года в год она проводит эти соревнования.

Если говорить о том, что я считаю ценным в традиции проведения эстафеты, и о том, что хотелось бы сохранить, то мне бы хотелось, прежде всего, чтобы так же продолжали проводиться забеги среди пенсионеров в категории старше 60 лет для мужчин и старше 55 для женщин. Также мне хотелось бы внести предложение — ввести новую возрастную категорию для мужчин старше 70 лет и для женщин старше 65, при этом сократив беговую дистанцию для пенсионеров с 400 метров до двухсот. К сожалению, возраст все-таки налагает свои ограничения, к тому же многие пенсионеры еще не успели полностью восстановиться после режима самоизоляции. Хорошо бы изменить также и количество участников. Я предлагаю, чтобы в забеге по этой возрастной категории участвовало 4 человека: две женщины и двое мужчин.

Еще одно предложение, которое я хочу внести, касается передачи эстафетной палочки. Чтобы бегуны в азарте спортивной борьбы ее не теряли (а такое, увы, случается), а чтобы свести к минимуму возможность травм, я предлагаю передачу эстафетной палочки заменить на обычное касание рукой спины другого участника.

СЕРГЕЙ ИВАНОВ,

участник эстафеты:

— Участвую в эстафете с 1995 года. Сначала бежал в составе команды училища олимпийского резерва, затем педвуза. А когда первой дочери исполнилось три года, решили всей семьей побежать в группе семейных команд. Это было в 2009 году. С 2014 года в эстафете участвует и младшая дочь. Тоже вышла впервые на старт в три года. И мне как-то не верится, что в этом году эстафета может не состояться. Я хочу попросить, чтобы эстафету не прерывали. Старты нужны. Уверен, что все спортсмены их ждут. И еще: хочется, чтобы эстафета вернулась в центр города, который может собрать больше болельщиков. Раньше, когда эстафета проходила на площади, старты были массовее. Или это мне просто так кажется. Кроме того, мне бы хотелось, чтобы вы удержали призовой фонд.

МАЛЬВИНА ПЕТРОВА,

участница эстафеты, первая обладательница кубка Александра Егорова:

— Что нужно добавить? Количество участников. Ведь участники эстафеты — это потенциальные читатели «Советской Чувашии». Также хотелось бы большей открытости на соревнованиях — более тщательного отбора участников. Чтобы не было подстав. А они есть. Я ведь сама со студенческих времен участвую в соревновании. Сначала бежала за команду ЧГУ, затем — Национальной телерадиокомпании и параллельно — в группе семейных команд. В составе семейной группы не выигрывали, правда. Там действительно сильные команды бегут.

Вообще эстафета — это крутая фишка «Советской Чувашии». Ни одно СМИ не проводит такого массового соревнования. Она объединяет людей, как объединяет совместный труд, походы. Нигде ты не встретишь одновременно столько своих коллег, как на эстафете «Советской Чувашии».