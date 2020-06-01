В ряде случаев страховые выплаты вкладчикам могут превысить 1,4 млн рублей

Вкладчикам обанкротившихся банков, в основном тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, могут выплатить повышенное страховое возмещение. Соответствующий закон увидел свет в конце мая.

Как известно, гарантированное возмещение на одного человека в одном банке, при отзыве у банка лицензии, составляет не более 1,4 млн рублей. Независимо от того, сколько счетов там было открыто этим клиентом и какие суммы на них хранились. Больше — только по счетам эскроу, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости или по договорам участия в долевом строительстве. По ним возмещение при наступлении страхового случая выплачивается в размере всей суммы, находящейся на счете, однако не более 10 млн. рублей.

Теперь, согласно новому закону, на страховое возмещение в пределах 10 млн. рублей при банкротстве банка могут рассчитывать клиенты, которые по объективным причинам не могли разместить вклад, не превышающий ныне действующий размер возмещения. Например, граждане, положившие на счет деньги после продажи квартиры и готовящиеся к покупке другого жилья или получившие солидную сумму по наследству. Также под закон попадают люди, у которых на счетах лежат средства по исполнению судебных решений, социальные выплаты, пособия, деньги в счет возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу (в частности, страховые выплаты по договору ОСАГО).

Повышенное страховое возмещение начнут выплачивать с 1 октября нынешнего года, но только при условии, что деньги поступили на счет не раньше, чем за три месяца до того, как банк лишили лицензии или приостановили выплаты по вкладам.