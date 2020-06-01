Работодатели в Чувашии начали набирать сотрудников

Похоже, республика на фоне утихающей в стране пандеми возвращается к обычному ритму жизни. По данным Минтруда Чувашии, работодатели все активнее набирают работников. Сегодня в региональном банке вакансий порядка 14 тыс. предложений по разным направлениям, в числе популярных — швейное и обрабатывающее производства, отрасль образования.

Нужны менеджеры и водители, требуется персонал и в сферу здравоохранения, на рынке труда возрос спрос на медсестер и санитарных работников. Есть предложения и на хорошо оплачиваемые места с зарплатой 30-50 тыс. рублей. Всего же за период пандемии смогли найти работу более 1,5 тыс. граждан, информируют в Министерстве труда и социальной защиты Чувашии.

По словам специалистов ведомства, из-за временной невозможности работать по своему профилю многие люди стали задумываться о возможности получения новой профессии. Цифровые финансы, аналитика данных, компьютерная грамотность и основы программирования — это навыки, необходимые сейчас почти в любой сфере. Обучиться им абсолютно бесплатно или повысить квалификацию можно в органах службы занятости республики, и это несмотря на то, что нагрузка на них сейчас большая. С марта по май службой занятости принято более 28,8 тыс. заявлений о предоставлении госуслуги по содействию в поиске работы. Число безработных граждан, состоящих на учете, с начала года на 1 июня составило 22,9 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы к численности рабочей силы — 3,8%. По словам экспертов, сложившаяся ситуация на рынке труда соответствует общемировым и российским тенденциям.