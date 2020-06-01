В Чувашии пациентам слишком долго приходится ждать результаты тестов на коронавирус

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На правительственной планерке врио Главы республики Олег Николаев заострил внимание на маршрутизации анализов, поступающих из учреждений здравоохранения. Обращения в социальных сетях и по другим каналам показывают, что данные тестов находятся в пути неоправданно долго.

Как доложила вице-премьер Алла Салаева, на прошлой неделе на совещании с участием управления Роспотребнадзора по Чувашии было проанализировано, почему наблюдается «пролонгация» выдачи результатов анализов. Было принято решение, что в выходные дни центр гигиены будет работать только на их подтверждение, а основной объем нагрузки возьмут на себя лаборатории Минздрава. Это должно существенно ускорить получение пациентами данных анализов.

В ситуации, меняющейся на глазах, мало повторять «должны», хотелось бы знать, когда реально результаты тестов будут поступать в кратчайшие сроки, заметил врио Главы. По словам вице-премьера, уже в выходные количество анализов выросло с 3900 до 4736. Но сроки надо предельно ускорить, сказал Олег Николаев. Многие из тех, кто неоправданно долго дожидается анализов, в это время могут быть на работе. С предприятий уже поступают жалобы на существенные проблемы в связи с отсутствием людей на рабочих местах.

Олег Николаев также выразил неудовлетворение соблюдением требований масочного режима в общественном транспорте. В этом он убедился лично, «протестировав» несколько маршрутов. Тут следует активизироваться СМИ в плане не только разъяснительной работы, но и непосредственно в устранении нарушений. Да, в Москве снимаются ограничения, наши жители, видя это, видимо, считают себя ущемленными. «У меня разрываются соцсети с требованием тоже ослабить режим, но уровень заболеваемости в республике пока никак не позволяет этого, – сказал врио Главы. – И прошу это осознать».

Опубликовано: 15 июня 2020 г.


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