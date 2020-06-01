В Чуваши сосчитали волонтеров

Ресурсным центром добровольчества проведен мониторинг добровольческой деятельности в Чувашии. Собрана информация о численности, возрастном составе, предпочтениях волонтеров.

Общее количество добровольных помощников составило 29735 человек, большая часть которых совсем юные граждане республики, им меньше 18 лет. И почти 80% всех волонтеров – это студенты и школьники. На первое место по количеству людей, безвозмездно и добровольно занимающихся общественно-полезной деятельностью, вышли Чебоксары, за столицей – районы: Комсомольский, Батыревский, Канашский и Янтиковский.

Из 14 различных направлений волонтеров особо привлекает «Спорт и ЗОЖ» – обслуживание спортивных мероприятий, где можно сфотографироваться с известным спортсменом или другой медийной персоной. К тому же в школах организуются отряды здорового образа жизни, поэтому в данном направлении сосредоточено более 8,5 тыс. человек.

А вот в «Инклюзивном добровольчестве» занято всего 135 человек. Оно и понятно: чтобы скрасить жизнь больным людям, подчас передвигающимся только на инвалидной коляске, надо иметь не только физическую силу, но и чуткую душу.