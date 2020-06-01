Уголовное дело о нарушениях при строительстве лапсарского СИЗО передано в суд

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Его фигурантами, как ранее сообщала «СЧ», стали бывшие заместитель директора СМУ-13 ФСИН России, начальник отдела капитального строительства и ремонта регионального УФСИН, а также заместитель начальника колонии № 1, курировавшие строительство нового следственного изолятора по Лапсарскому проезду. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и служебном подлоге.

По версии следствия, в 2014-2017 годах исполнители контракта, заключенного между УФСИН и СМУ-13, при возведении изолятора допустили грубые нарушения. При строительно-монтажных работах использовались материалы и оборудование ненадлежащего качества. Кроме того, было приобретено оборудование, несоответствующее проектно-сметной документации по качеству и стоимости. А далее в УФСИН были представлены фиктивные документы, из которых следовало, что якобы все работы выполнены согласно условиям контракта, оборудование использовано качественное.

Следствие пришло к выводу, что действия обвиняемых привели к полной и частичной функциональной непригодности возведенных конструктивных элементов объекта строительства и благоустройства территории, часть из которых необходимо демонтировать и возводить заново. Объект на 500 мест до сих пор не сдан и не введен в эксплуатацию, поэтому люди находятся под стражей в старом тесном изоляторе № 1 (лимит наполнения — 158 человек).

Ущерб, причиненный федеральному бюджету действиями обвиняемых, превысил 57 миллионов рублей. Дело для рассмотрения направлено в Московский районный суд.

Факты противоправной деятельности обвиняемых выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с прокуратурой республики, сотрудниками регионального управления ФСБ и при оперативном сопровождении сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН.

Опубликовано: 9 июня 2020 г.


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