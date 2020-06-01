В Чувашии диких кабанов предложили заменить на оленей

О стратегии развития экологического благополучия и рационального природопользования на период до 2024 года на совещании у врио Главы Чувашии рассказал и.о. министра природных ресурсов и экологии республики Александр Воробьев. Дан обстоятельный анализ и планы реализации основных направлений деятельности в сфере природопользования, охраны окружающей среды, использования водных и лесных ресурсов. Некоторые планы имеют экзотический характер — например, есть намерение заменить диких кабанов, разносчиков африканской чумы свиней, на благородных оленей.
Опубликовано: 8 июня 2020 г.
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