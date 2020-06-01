В 2020-2021 годах в Чувашии будет построено девять детских садов

Министр образования Сергей Яковлев на совещании у врио Главы Чувашии доложил о ходе строительства дошкольных образовательных организаций в 2020 году. На сегодня в республике насчитывается 334 детсада, в них содержатся 76,5 тыс. детей. В рамках нацпроекта «Демография» в 2019 году было построено 15 новых зданий на 3,1 тыс. мест. Тем не менее проблема нехватки детсадов остается, констатировал глава ведомства. На 2020-2021 годы предусмотрено строительство 9 новых дошкольных образовательных организаций на 1760 мест, 6 из них – в Чебоксарах. На эти цели предусмотрено 1,6 млрд руб.

Реализация намеченного в целом идет успешно. Но есть проблемы по ряду объектов, где под сомнением их своевременный ввод. В частности, детсада в деревне Большие Катраси Чебоксарского района. Врио Главы по видеосвязи попросил главу райадминистрации Николая Хорасева пояснить ситуацию и потребовал устранить отставание.