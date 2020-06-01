Чувашское землячество в Санкт-Петербурге выпустило календарь памятных дат

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Северной столице увидел свет первый «Календарь знаменательных и памятных дат чувашского землячества Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Выпуск посвящен 100-летию образования Чувашской автономной области и 95-летию Чувашского землячества Ленинграда.

Как отмечает один из инициаторов и авторов издания, председатель Чувашской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Валериан Гаврилов, в издании собраны знаменательные даты чувашской литературы и языка, народной культуры и искусства, истории и политики. Здесь можно найти творческие портреты писателей, художников, музыкантов, артистов, работников образования и просвещения, военнослужащих. И, конечно же, особое внимание уделено основным событиям политической, экономической и культурной жизни чувашских общественных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, начиная с Чувашского землячества, которое было создано в Ленинграде в 1925 году.

Опубликовано: 4 июня 2020 г.


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