Олег Николаев посетил предприятия индустриального парка

Наращивают производство и мечтают о тротуаре

Несколько лет назад в Чебоксарах началось строительство индустриального парка — специальной площадки для размещения новых производств, создания новых возможностей для развития малого и среднего бизнеса, занятого в высокотехнологичных секторах экономики.

С учетом территориальных возможностей получилось два индустриальных парка, разместившихся в общей сложности на 47 га по разные стороны от некогда полного сил ПАО «Промтрактор». В индустриальном парке первой очереди из 10 участков занято 8, в парке второй очереди из 16 занято 12. Одни резиденты делают только первые шаги, налаживая производство, другие уже работают, выпускают продукцию. На днях врио Главы Чувашии Олег Николаев побывал на производственных площадках малых предприятий «Идеальная кровля», «Темп», «Завод ЭнергоМаш», «БИРС Арматура», «Турбоком-Инвест» (предприятие, в свое время эвакуированное из Луганска) и в акционерном обществе АО «НПО «Каскад».

Некоторые из этих резидентов имеют еще одну производственную площадку в Чебоксарах или пригороде. А для наращивания мощностей перебрались в индустриальные парки, по их словам, — из-за транспортной доступности, обеспеченности коммунальными ресурсами, ну и, конечно, из-за возможности получить некоторые налоговые льготы, положенные индустриальным паркам.

Олега Николаева ознакомили с разнообразной продукцией, подчас уникальной. Так, предприятие, специализирующееся на кровельных материалах и недешевых секционных заборах, решило наладить выпуск домиков на воде. Вдохновителем идеи оказался чебоксарский заказчик, пожелавший иметь легкий разборный дом, который, установив на понтонный плот, можно было бы отбуксировать и бросить якорь возле какого-нибудь заволжского острова. «Можно изолироваться на время пандемии коронавируса», — подогнал проект под реалии времени энергичный директор предприятия. Он оказался одним из тех, кто на вопрос врио Главы: «Какие проблемы, пожелания?» бодро отвечал, что все устраивает, текущие вопросы решаются при взаимодействии с городской администрацией и Агентством по поддержке малого бизнеса. В следующем году это малое предприятие намерено разместиться в двух зданиях. Но и это еще не предел. «Аппетиты растут, приглядываюсь к соседним участкам», — заявил предприниматель.

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Расширяться собирается и малое предприятие, производящее в партнерстве с двумя заводами из города Шумерля станки по заказам Министерства обороны, а также всевозможное сигнальное оборудование. Этот бизнес пока не в той мере, в какой бы хотелось, смог воспользоваться господдержкой. Поэтому, да еще из-за того, что участок — крайний от границы индустриального парка, расширение обещает быть затратным.

За то, чтобы протянуть электрические провода и газовую трубу, ресурсники выставляют немалые сметы.

В августе планируют открыть большой цех производители электротехнической продукции, закупив в лизинг станки. Они благодаря республиканской и федеральной поддержке трудностей в развитии пока не испытывают.

Производители турбокомпрессоров тоже нацелены на рост. На видном месте у них красуется проект будущего предприятия — из трех производственных зданий и одного административного. Пока работают чуть более 30 человек, а как выйдут на полную мощность, примут еще 50. Для роста требуется 1,5 млн рублей инвестиций, но не единовременно. Развиваться там собираются не с места в карьер, а пошагово, волнообразно.

Еще один резидент, работающий на электротехнический рынок, за последние четыре года вдвое увеличил трудовой коллектив и более чем в два раза — выпуск продукции. Именно из окна конференц-зала этого предприятия хорошо виден короткий путь, по которому сотрудники из первого индустриального парка могли бы добираться до остановки общественного транспорта, — глинистый, лишенный растительности склон рядом с жилой новостройкой. Преодолевая его в дождь или гололед, шею можно сломать. Поэтому работники вынуждены шагать на остановку по пригодной дороге, а это около двух километров. Люди, уставшие ждать асфальта, уже начали в меру сил и умения обустраивать короткий путь — лопатами делают ступеньки в глине…

«В целом предприниматели довольны, но есть ряд моментов, которые надо донастроить, — сказал, подводя итог рабочей поездки, Олег Николаев. — Прежде всего необходимо наладить оптимальное управление этими объектами, чтобы им было удобно через одно окно взаимодействовать с организациями, которые обеспечивают ресурсами резидентов. Эти вопросы будем решать через Институт развития Чувашской Республики».

Олег Алексеевич пояснил, что Институт развития создается путем объединения и синхронизации деятельности Корпорации развития Чувашии и Фонда развития промышленности. В новую структуру должны стекаться все информационные потоки, связанные с обеспечением и облегчением деятельности предпринимателей, чтобы можно было оперативно реагировать на сложности, возникающие при реализации того или иного инвестиционного проекта. «Руководить институтом будет наблюдательный совет, который я планирую сам возглавить в ближайшее время. На эти объекты выехал, чтобы лично изучить, какие проблемы возникают», — заявил врио Главы.

Фото Максима Васильева