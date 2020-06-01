Как купить квартиру в браке, чтобы при разводе она досталась только одному из супругов?

По Семейному кодексу РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Изменить ее режим можно брачным договором, пояснили в Управлении Росреестра по Чувашии. Он может быть заключен как до регистрации брака, так и в любое время в его период, а также как в отношении будущего имущества супругов. В частности, брачным договором можно предусмотреть, что приобретаемое (или уже приобретенное) имущество будет являться как в браке, так и в случае его расторжения собственностью одного из супругов.
Опубликовано: 2 июня 2020 г.
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