В честь столетия республики

Распоряжением врио Главы Чувашии от 27 мая 2020 года за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслуги перед Чувашской Республикой памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» награждены:

Автономов Алексей Николаевич, Архипов Александр Юрьевич, Викторов Владимир Николаевич, Дринев Сергей Эдуардович, Ильин Владимир Германович, Кондратьев Александр Андреевич, Коршунов Александр Петрович, Косяев Николай Иванович, Краснов Валериан Семенович, Курчаткин Николай Григорьевич, Михайлов Сергей Денисович, Муллина Венера Петровна, Павлов Сергей Владимирович, Самойлова Алла Владимировна, Селиванов Иван Михайлович, Тайбатров Николай Алексеевич, Хураськин Геннадий Васильевич, Шарапова Ольга Викторовна.

Распоряжением от 28 мая памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» награждены:

Атласкин Григорий Васильевич, Афанасьев Михаил Романович, Бахтеров Александр Николаевич, Белова Наталия Александровна, Васильев Александр Леонидович, Гущин Николай Евгеньевич, Емельянова Альбина Николаевна, Захарова Алла Викторовна, Иванова Маргарита Вениаминовна, Ильин Леонид Геннадьевич, Лапин Василий Степанович, Мартынова Татьяна Леонидовна, Озеров Николай Витальевич, Павлова Ираида Порфирьевна, Петров Роман Юрьевич, Плеханов Михаил Валерьевич, Соколова Елизавета Ильинична, Творогов Антон Александрович, Тихонов Владимир Карлович, Чернов Игорь Николаевич, Шляхина Вера Григорьевна, Ященко Виктор Юрьевич.