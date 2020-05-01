В Чебоксарах начал работу популярный сервис доставки продуктов СберМаркет

Чебоксары, 28 мая 2020 года. – Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет запустили в Чебоксарах. С 28 мая чебоксарцы смогут заказывать продукты и товары первой необходимости онлайн с доставкой на дом прямо до двери. Первое время СберМаркет в Чебоксарах будет доставлять заказы из торговой сети METRO, позднее сервис подключит и другие крупные магазины города.

Заказ можно оформить через приложение или сайт. Выбирать товары будут профессиональные сборщики, которые прошли курсы и сдали квалификационные тесты. Они упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный временной интервал с 10 до 24 часов. Стоимость услуги составит 98 рублей за первый заказ, 158 рублей — за последующие.

При заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. В этом случае оплата заказа осуществляется картой онлайн. Списание средств происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.

«Сегодня СберМаркет — это важный социальный сервис для населения, мы помогаем обеспечивать доставку продуктов и товаров первой необходимости в условиях, когда людям лучше оставаться дома. Наша работа сейчас важна как никогда, поэтому мы масштабно развиваем бизнес: выходим в новые города России и развиваем сотрудничество с продуктовыми ритейлерами», — говорит Владимир Камионко, директор по развитию регионов СберМаркет.

«Запуск сервиса СберМаркет на территории г.Чебоксары – важное событие для нашего региона. В условиях режима самоизоляции возможность заказа доставки продуктов питания на дом позволит нашим клиентам не выходить лишний раз на улицу и не подвергать опасности своё здоровье. Удобство сервиса заключается также в том, что заказать продукты через СберМаркет можно не только для себя, но и для своих пожилых родственников с услугой бесконтактной доставки до квартиры», — отметил и.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергей Анисимов.

Сегодня сервис доступен в 75 городах по всей стране, включая все города-миллионники. Компания сотрудничает с сетями METRO, «Ашан», «Лента», «ВкусВилл» и «Азбука Вкуса» и другими.