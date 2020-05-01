Муниципалитетам поручено разработать свои пятилетние стратегии

В ходе еженедельной планерки Олег Николаев коснулся темы подготовки пятилетней программы развития Чувашии. Работа в целом идет на удовлетворительном уровне, но в разрезе министерств и ведомств есть в чем подтянуться. Действуют рабочие группы, состоялся ряд отраслевых круглых столов с участием руководителей федеральных структур, экспертов, о чем доложила Алла Салаева.

О заседании группы финансов и бюджета рассказал вице-премьер — и. о. министра финансов Михаил Ноздряков. Он также остановился на направлении работы с муниципалитетами. Каждому из них врио Главы дал поручение разработать свои пятилетние стратегии, но дело тут подвигается кое-где медленно. Руководство Шумерли, к примеру, не представило ни одного проекта. Олег Николаев подчеркнул необходимость включения районов и городов в процесс составления программ.

Михаил Ноздряков доложил о мерах по использованию дополнительной финансовой помощи муниципалитетам на бюджетную сбалансированность в связи с выпадающими доходами. Соответствующее распоряжение федерального правительства уже издано, Чувашия получает 272 млн рублей. По поручению врио Главы Минфин подготовил варианты предоставления средств муниципалитетам. Часть денег пойдет также на нужды образования.