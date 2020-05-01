Муниципалитетам поручено разработать свои пятилетние стратегии

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В ходе еженедельной планерки Олег Николаев коснулся темы подготовки пятилетней программы развития Чувашии. Работа в целом идет на удовлетворительном уровне, но в разрезе министерств и ведомств есть в чем подтянуться. Действуют рабочие группы, состоялся ряд отраслевых круглых столов с участием руководителей федеральных структур, экспертов, о чем доложила Алла Салаева.

О заседании группы финансов и бюджета рассказал вице-премьер — и. о. министра финансов Михаил Ноздряков. Он также остановился на направлении работы с муниципалитетами. Каждому из них врио Главы дал поручение разработать свои пятилетние стратегии, но дело тут подвигается кое-где медленно. Руководство Шумерли, к примеру, не представило ни одного проекта. Олег Николаев подчеркнул необходимость включения районов и городов в процесс составления программ.

Михаил Ноздряков доложил о мерах по использованию дополнительной финансовой помощи муниципалитетам на бюджетную сбалансированность в связи с выпадающими доходами. Соответствующее распоряжение федерального правительства уже издано, Чувашия получает 272 млн рублей. По поручению врио Главы Минфин подготовил варианты предоставления средств муниципалитетам. Часть денег пойдет также на нужды образования.

Опубликовано: 26 мая 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
От скаутов к пионерам: как в Чувашии появились первые детские организации
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
Олег Николаев провел первое заседание правительства республики в обновленном составе
На закупку новых троллейбусов Чувашии выделят более миллиарда рублей
Величина прожиточного минимума: а что, не понижать можно было?
ТАСС: Олег Николаев пока не делал заявления об участии в выборах Главы республики

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.