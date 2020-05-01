В рамках программы развития Чувашии предложено обновить музеи

На совещании в режиме видеоконференции по подготовке Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии шла речь о перспективах «культурной» сферы республики.

Министр культуры республики Роза Лизакова сделала упор на то, что необходимо менять наполнение музеев, переходить на создание современных интерактивных экспозиций. Это касается в первую очередь музея В.И. Чапаева, мемориального комплекса летчика-космонавта А.Г. Николаева. Нужно осовременить музей Лобачевского в Козловке, о существовании которого даже в нашей республике знают далеко не все.

Вице-премьер правительства Чувашии Алла Салаева внесла свое видение развития музеев — она считает, что не надо вкладываться во все сразу. Прежде всего надо взяться за то, что представляет интерес и для жителей республики, и для туристов. Ведь ежегодно в порт Чебоксары заходят около 400 судов с российскими и иностранными туристами, только в прошлом году по водному пути к нам прибыли почти 60 тысяч туристов. Нужно сделать так, чтобы они запомнили посещение столицы республики. И если в Художественный музей пойдут смотреть на картину «Одуванчики» И. Левитана, картины Айвазовского, Брюллова, Куинджи, то надо подумать о том, чем могут привлечь гостей другие музеи и театры.

Бесспорно, музеи надо обустраивать так, чтобы можно было развить и школьный туризм. Неевклидову математику гораздо интереснее изучать не в классах, а в музее Лобачевского, а тему гражданской войны — в музее Чапаева. Тогда труд музейщиков будет востребован не только от случая к случаю. А то получится как с дебаркадером в Козловке. Установка его обходится в 12 млн рублей, а на туристах город зарабатывает 700 тысяч…

Зашла речь и о восстановлении традиций лицея-интерната имени Г.С. Лебедева. В первую очередь необходимо привлечь к диалогу о его строительстве жителей республики. Выяснить, какие направления нужно там открывать, чтобы одаренные ребята по его окончании могли поступать в наш институт культуры, на творческие факультеты других вузов, в художественное и музыкальное училища республики и самые престижные вузы страны. Не исключено, что талантливые дети не только Чувашии, но и других регионов поедут сюда учиться и будут считать республику своей малой родиной.