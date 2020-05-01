Чуваши в Америке создали ассоциацию

Международная ассоциация чувашей США — такая организация наших соплеменников появилась в Майами еще в ноябре прошлого года. В сети информацию об этом восприняли по-разному, кто-то приветствовал, кто-то недоумевал — зачем, мол, она нужна за океаном. Редакции «СЧ» предоставился случай встретиться с инициатором объединения оказавшихся вдали от родины сородичей Валерием Лукьяновым и поговорить о целях и задачах организации.

Не было бы счастья, да несчастье помогло, гласит пословица. Встретиться с «американцем» Лукьяновым помог… COVID-19. Валерий Николаевич приехал навестить родных еще до объявления пандемии и застрял здесь на несколько месяцев. Мы поговорили с ним в редакции, соблюдая все предписанные предосторожности…

— Всегда интересно, как люди, особенно успешные, решаются покинуть родные места. Вы, Валерий Николаевич, — заслуженный артист Чувашской Республики, работали в чувашском ТЮЗе, директором Русского драматического театра. Отмечены немалыми наградами, активный общественник — помощник президента Чувашского национального конгресса по культуре…

— Поехали с супругой навестить дочь, она замужем за испанцем, живущим в Америке. Работает в Министерстве образования Калифорнии, зять Ноел — врач. Как раз подоспело время Оксане выходить на работу, а внука не с кем оставить — отпуск по уходу за ребенком там всего три месяца. Вот и пришлось остаться внука нянчить.

— Оказалось, надолго?

— Живу в Америке уже восемь лет. Как уж там в дальнейшем жизнь повернется, не знаю…

— Что для себя, Валерий Николаевич, вы открыли в американцах?

— Немало любопытного. К примеру, 60 лет для американцев — не значимая дата. Юбилеи начинают отмечать с 80 лет (выходят на пенсию в 64 года).

А еще американцы очень «семейные» люди. Семья у них всегда на первом месте. Все свободное время и выходные они проводят с детьми. Ездят в Диснейленд, парки, музеи. Что удивляет — так это семьи с грудными детьми в музеях. Такое у нас редко можно наблюдать.

— Скучаете по родине?

— В Майами, где мы живем, очень много выходцев из России. Издаются 27 журналов и газет на русском языке, действуют три театра. Я работал в одном из них — Русский музыкально–драматический театр «Солнце» Бориса Брадмана. Ставили сказки для детей по произведениям местных русских авторов.

Есть детский сад Artec Academy. Это уникальное дошкольное учреждение для русскоязычных детишек. Все занятия проходят на русском языке. С трех лет дети изучают английский язык (два часа в день). Кроме того, садик предоставляет возможность для изучения таких языков, как китайский, французский, испанский и итальянский.

— Как пришли к идее создания ассоциации?

— Соединенные Штаты Америки всегда славились тем, что на их территории проживают представители самых разных национальностей и народностей из практически всех уголков нашей планеты. И в Майами представлены люди 195 национальностей. Некоторые из них имеют свои объединения. Например, азербайджанцы, грузины, украинцы. У татар так вообще две ассоциации, плюс еще молодежная. Собираются, проводят вместе свои национальные праздники. Так люди стараются вдали от родного края создать свой маленький мир. К примеру, татары ежегодно проводят в Майами Сабантуй. Вообще нужно отметить, что они там неплохо развернулись, свой бесплатный дом для встреч имеют, президент Минниханов два раза приезжал…

Задумываясь об объединении своих соотечественников, я начал знакомиться с ассоциациями других народов, искать чувашей: сколько их, где проживают.

— И много наших соплеменников за океаном?

— К счастью, 21-й век позволяет нам быстро и эффективно вступать в контакт с людьми, близкими по культуре и мировоззрению. Как удалось выяснить, чувашей в Америке где-то около тысячи человек. Живут они в разных штатах, немало их в Нью-Йорке, в Майами. В Канаде — 37 человек…

— Чем занимаются наши соотечественники в Соединенных Штатах?

— Да всем, чем угодно. Есть юристы, бизнесмены, преподаватели, художники, спортсмены. Нашел и адреса двух профессоров из Чувашии. Правда, не успел познакомиться, сделаю это, как только представится возможность.

— На кого, в первую очередь, вышли с идеей создания ассоциации?

— У меня был телефон олимпийской чемпионки Валентины Егоровой. Она живет в городке Генсвилл с 2002 года. Тренирует молодых перспективных спортсменов, имеет свой бизнес. У нее два сына, внук. Позвонил Валентине, а затем даже съездил к ней, там оказались еще наши соотечественники. Все с энтузиазмом отнеслись к идее создания ассоциации.

Позже с подачи Егоровой мне позвонила и другая наша соплеменница, уроженка Ульяновской области, известная марафонка Надежда Сандркина. Может, читатели газеты помнят о ее легендарной победе в 2008 году в Международном супермарафоне в швейцарском городе Базеле ради спасения тяжело больной матери.

Сейчас Надежда проживает в штате Нью-Йорк, в городе Риверхед. Также тренирует будущих бегунов, работает массажистом в личном кабинете. Как призналась марафонка, она тоже уже не первый год вынашивала идею создания организации чувашей…

В Риверхеде оказались еще пять наших соплеменников. Так вот и нашлись, и собрались.

— Мы обязательно в следующих публикациях напомним нашим читателям о подвиге Надежды Сандркиной. Валерий Николаевич, расскажите, сколько человек удалось «заразить» идеей создания ассоциации?

— Телефонов соотечественников у меня много. В учредительном же собрании (оно проходило в Майами, специально сняли помещение на пять часов) смогли участвовать тринадцать человек. Среди них и юрист Елена Измайлова (Ульяновская область), живет в одном городе с Сандркиной. Супруги Инна и Владимир Митрохины, земляки Валентины Егоровой.

Встреча прошла очень душевно, и наговорились на чувашском, и песни родные попели. Конечно же, решили организационные вопросы (председателем выбрали вашего покорного слугу, моим заместителем — Надежду Сандркину, Валентина Егорова возглавила комитет по спорту) и наметили планы.

— Вот-вот, можно немного рассказать о них? Какую цель преследует ассоциация чувашей Америки?

— Основная — встречаться, общаться. Это своеобразная культурная и духовная связь с родиной. Без этого выжить в другой стране, пусть даже очень доброжелательной к другим культурам и образам жизни, сложно.

А планы у нас были большие — празднование 75-летия Великой Победы, 100-летия образования Чувашской автономии… Но коронавирус эти планы немножко спутал.

— А в официальном документе для регистрации объединения какую цель указываете?

— Сохранить культуру, самобытность, язык…

— Думается, что сохранить в себе культурный код — любовь к своей истории, языку, культуре — можно вне зависимости от того, где находишься. Стремление похвально. А для сохранения языка, говорят, нужна только одна вещь — разговаривать на нем. Валерий Николаевич, ваши дети, внуки, дети других заокеанских соплеменников знают чувашский язык?

— Мой внук зовет меня асатте. Дети Митрохиных разговаривают…

— В названии вашей организации присутствует слово «международная». Что это значит?

— Думаем со временем наладить связь с соплеменниками, живущими и в других странах. Благо, как уже отметил выше, современные коммуникации это позволяют. Знаю, чуваши живут в Польше, Казахстане, Испании, Франции, Германии… Это же интересно — знать, как нашим соплеменникам живется там, познавать разные страны, культуры через общение. Создадим свой сайт.

Такая связь, думается, может быть полезной и для республики — ведь эти люди представляют чувашей на мировой арене, знакомя других с чувашской культурой и историей как на разных презентациях, так и в повседневной жизни.

— Ну что ж, спасибо вам, Валерий Николаевич, за беседу, за вашу любовь ко всему родному, и пусть воплотятся в жизнь все задумки!

— Как принято у нас говорить: «Ҫапла пултӑр!»

Фото из архива Валерия Лукьянова:

Инициаторы создания Международной ассоциации чувашей Америки (слева направо) Инна Михайлова, Валентина Егорова, Надежда Сандркина, Елена Измайлова, Валерий Лукьянов: «Даже оставшись жить в другом государстве, мы продолжаем считать себя гражданами страны, в которой выросли, наша любовь к своим истории, языку и культуре всегда с нами».