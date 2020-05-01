Подорвал себя гранатой и выжил

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

В первые же послевоенные дни началось глубокое осмысление прошедшей войны, исследование ее спорных моментов, описание совершенных подвигов и представление их героев к наградам Родины. Командиры старались, чтобы ни один подвиг не остался незамеченным, чтобы каждый фронтовик возвращался домой не только с Победой, но и с боевой наградой на груди.

19 мая, суббота

Невероятно, но факт: последней гранатой подорвал себя и схвативших его фашистов и остался живым командир отделения станкового пулемета 399-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 119-го укрепрайона 33-й армии сержант Иван Алексеевич Алексеев из села Тобурданово Канашского района. Лучше всего описывает этот подвиг наградной лист, подписанный 19 мая 1945 года:

«На боевых рубежах показал себя стойким, мужественным и решительным младшим командиром. Всегда быстрее всех и лучше всех оборудовал огневые позиции для своего пулемета. Огнем своего пулемета не давал возможности противнику вести наблюдение и работы. В районе Штаргарда разведгруппа противника 2.3.1945 г., пробравшись в тыл, напала на КП роты, сержант Алексеев при смене ОП был схвачен, но не желая сдаваться врагу живым, бросил под себя гранату, тяжело ранив себя и немцев, схвативших его. Немцы разбежались, унося раненых, а Алексеева подобрали бойцы, спешившие на выручку».

Сержант Алексеев чудом остался жив. 4 месяца боролись врачи и медсестры полевого медсанбата и эвакогоспиталя № 5911 за жизнь Ивана Алексеева. Он не только встал на ноги, но и успел до демобилизации еще послужить в запасном полку. Вот и потерялась его награда. И не узнал фронтовик, что он за свой подвиг был награжден орденом Славы 3-й степени. Вернулся в родной район, жил в деревне Маяк, работал счетоводом в колхозе, в райпо, разводил пчел, вырастил шестерых детей…

К сожалению, о награждении сержанта Алексеева орденом Славы стало известно всего лишь за несколько дней до юбилея Победы. Сейчас поисковики Чувашии вместе с родственниками награжденного готовят материалы для организации передачи здравствующим сыну и дочери ордена или удостоверения к нему.

Медали «За боевые заслуги» удостоился кавалерист 2-го эскадрона 15-го гвардейского кавалерийского полка 4-й гвардейской кавалерийской дивизии гвардии рядовой Георгий Герасимович Герасимов из Вурнарского района за то, что, «работая коноводом командира взвода, честно относится к порученному делу, амуниция в полном порядке и кони всегда чистые».

Порфирий Петрович Якунин из деревни Нижние Мочары Ядринского района, воевавший в должности автоматчика 14-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка РГК и завершивший войну в звании красноармейца, награжден медалью «За отвагу». Он в бою 22.1.45 г. вынес с поля боя из-под ураганного огня раненого командира танка и оказал ему первую медицинскую помощь.

Механик-водитель бронеавтомобиля БА-64 14-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка РГК младший сержант Василий Петрович Николаев из д. Бахтигильдино Батыревского района «за период боевых действий полка с 19.1.45 г. перевозил офицера связи полка, своевременно и аккуратно прибывая к назначенному месту. При прорыве обороны пр-ка на р. Нарев, несмотря на ураганный огонь и бомбардировку с воздуха, умело ведя машину, благополучно обходил опасные места, проявляя при этом мужество и отвагу». Вот за это наш отважный земляк и получил медаль «За отвагу».

9-й артиллерийский полк 72-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта медалью «За отвагу» отметил телефониста 2-й батареи красноармейца Василия Федоровича Лисицына из деревни Кукшумы Ядринского района. Он в боях за г. Цобтен поддерживал непрерывную связь и при исправлении линии связи уничтожил из личного оружия 3 автоматчиков и 2 захватил в плен. За три года войны был трижды ранен…

В газете «Красная Чувашия» заинтересовали две публикации.

В заметке «Обязательства коллектива Н-ского госпиталя в честь 25-летия республики»: «…намечено закончить к юбилею строительство наружной канализации на 500 метров, провести телефонизацию лечебных корпусов, развести сад на 3 гектара, посадить 500 корней плодовоягодных деревьев и 500 декоративных, устроить тротуары на 300 метров и благоустроить дорогу в 500 метров (с двухрядным древонасаждением)». Прямо скажем: впечатляет.

Впечатляет и то, чем занимались школьники летом 1945 г.:

«Второй конкурс на лучшего ловца грызунов. Условия конкурса. В конкурсе могут участвовать все пионеры и школьники индивидуально и коллективами (школы, пионерские лагери, детдома, пионерские отряды, звенья, бригады, кружки и т. д.). Индивидуальными победителями конкурса будут признаны те ребята, которые за весну, лето и осень 1945 года выловят не менее 400 грызунов, а шкурки их сдадут заготовительным организациям. Школы, пионерские отряды, лагери, детдома, станции юннатов, привлекшие к ловле грызунов наибольшее количество учащихся и сдавшие не менее 5000 шкурок заготовительным организациям, будут победителями конкурса среди коллективов. Победителям установлены премии. Первых премий — 50 (одежда, обувь, книги, тетради), каждая на сумму 500 рублей. Вторых премий — 100, каждая на сумму 300 рублей. Третьих премий — 500, каждая на сумму 100 рублей». В обращении заместителя народного комиссара земледелия СССР И. Бенедиктова к участникам конкурса говорится: «Уничтожая грызунов, помните и о другом: из шкурок сусликов, хомяков, бурундуков и других грызунов изготовляются чудесные теплые, прочные и красивые меховые вещи (шапки, куртки, комбинезоны, рукавицы) для наших славных воинов. Поэтому шкурки уничтоженных грызунов не бросайте, а сдавайте в заготовительные организации».

20 мая, воскресенье

Стрелок 1-й стрелковой роты 14-го гвардейского стрелкового полка 7-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии красноармеец Петр Никифорович Синильников из деревни Сятракасы (?) Моргаушского района получил свою медаль «За боевые заслуги» за то, что «в мартовских боевых действиях в районе д. Верпэрес Латвийской ССР проявил мужество и отвагу. Ворвавшись в траншеи противника, уничтожил двух немецких солдат».

Наводчик минометной роты 1-го стрелкового батальона 23-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 1-го Украинского фронта гвардии младший сержант Александр Алексеевич Алексеев из Большешатьминского сельского совета Красноармейского района удостоился медали «За отвагу» за то, что «21.4.1945 г. в бою за село Шварце-Лумпе… огнем своего миномета не давал возможности укрепиться и возвратиться в свои заранее приготовленные траншеи и уничтожил 4 немца».

Шофер 1-го пушечно-артиллерийского полка особой мощности 1-го Белорусского фронта красноармеец Иван Яковлевич Яковлев из Цивильского района «27.4.45 г. обезвредил в пути 4 мины и доставил своевременно боеприпасы на ОП. 16.4.45 г. под сильным арт. обстрелом переправы через р. Одер доставил горюче-смазочные материалы на ОП, чем обеспечил бесперебойное ведение огня», а себе — медаль «За отвагу».

Кавалером медали «За отвагу» стал орудийный номер 2-го дивизиона 8-го гвардейского минометного полка гвардии сержант Николай Николаевич Николаев из деревни Юманзары Канашского района. «27.4.45 г. в районе Бризен, когда окруженная вражеская группировка пыталась прорваться на запад, участвовал в отражении атаки на расположение дивизиона, из личного оружия уничтожил 2 и взял в плен 3 немецких солдат».

Автоматчик роты автоматчиков 23-го гвардейского воздушно-десантного полка 1-го Украинского фронта Федор Михайлович Михайлов из Ядринского района не раз в трудных условиях боя под ураганным огнем противника доставлял из штаба полка в штаб батальона боевые приказания. 3.5.1945 г. в боях за город Цвепницу из личного оружия уничтожил 2 гитлеровцев и в срок доставил боевой приказ в штаб батальона. Награжден медалью «За отвагу».

Медалью «За отвагу» отметили старшего шофера 13-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка Филиппа Федоровича Федорова из Цивильского района. Он «7.05.45 г. под сильным артиллерийским обстрелом, не щадя своей жизни, обеспечил батареи боеприпасами. Во время контратаки противника из личного оружия убил 3 немцев».

Лев Николаевич Ведяев из Алатырского района, старший ездовой транспортной роты 10-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка, старший сержант, «в любых условиях боя снабжал боеприпасами на переднем крае подразделение полка», за что удостоился медали «За отвагу».

Урожененец г. Золотоноша Полтавской области Иосиф Самуилович Юркевич, призванный на фронт Чебоксарским РВК, воевал в должности стрелка стрелковой роты 19-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. «Он в боях за города Ора и Данциг с 26-27.03.45 г., несмотря на сильный артминогонь противника, первым ворвался в траншею и в рукопашной схватке уничтожил 4 немецких солдат», за что к своему ордену Славы 3-й степени получил медаль «За отвагу».

21 мая, понедельник

Медаль «За отвагу» стала заслуженной наградой для санитара 4-й стрелковой роты 20-го гвардейского стрелкового полка 7-й гвардейской стрелковой дивизии Сергея Михайловича Ефимова из Яльчикского района. От прошел войну с ее первых дней до Победы, был четыре раза ранен, в том числе дважды — тяжело.

22 мая, вторник

«За отличное ведение учета и отчетности по расходованию ГСМ, за правильное и бережное хранение ГСМ на складе, за борьбу по экономии расхода ГСМ, за участие в отражении атаки группы немцев на р-н расположения 2 эшелона полка в районе Бжезня» медаль «За отвагу» получил кладовщик ГСМ парковой батареи 21-го гвардейского минометного полка гвардии сержант Семен Михайлович Жоров из села Рындино Порецкого района.

Когда во время ожесточенного боя 26.4.45 г. за д. Шенец 21-й гвардейский кавалерийский полк 7-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта испытывал острый недостаток боеприпасов, ездовой гвардии рядовой Сергей Григорьевич Юрзуков из деревни Новые Айбеси Алатырского района не растерялся, а «под сильным обстрелом пр-ка ездил по передовой и собирал фаустпатроны, чем обеспечивал отражение контратак пр-ка». За это награжден медалью «За отвагу».

На фоне сложностей с проведением в школах в 2020 г. ЕГЭ и ОГЭ любопытно познакомиться, как проходили экзамены в победном 1945 году.

Вот что сообщала «Красная Чувашия»: «Сегодня в школах начались экзамены на аттестат зрелости и выпускные экзамены, а также переводные испытания. Чебоксарская мужская школа № 1 давно подготовилась к этому дню. Вопрос о подготовке к экзаменам обсуждался на педагогическом совете, на комсомольском собрании, где учащиеся рассказывали, как они готовятся к экзаменам. Отличник X класса Константин Рыжов сказал: «Я составил себе строгий распорядок дня: вставал в 6 часов утра и после физической зарядки начинал свои занятия. Во время подготовки делал через каждый час 5-10-минутный перерыв. Я убедился, что для лучшего усвоения прочитанный материал надо конспектироватъ. Я составил строгий план повторения и каждый день повторяю какой-либо небольшой раздел. Этот план меня дисциплинирует, выполнение его для меня — закон».

23 мая, среда

Медаль «За отвагу» получил в этот день писарь оперативной части 26-го гвардейского воздушно-десантного полка 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 1-го Украинского фронта гвардии рядовой Борис Адрианович Ильин из деревни Белое Озеро Яльчикского района. Он «в боях за город Шпремберг 20.04.1945 г., находясь непосредственно в боевых порядках, огнем своего автомата уничтожил 2 немецких солдат».

Медалью «За боевые заслуги» отмечен топовычислитель штабной батареи 6-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка гвардии старшина Иван Николаевич Николаев, призванный в РККА Советским РВК. Он в боях за Вену с 4 по 12 апреля 1945 г. под обстрелом противника произвел привязку боевых порядков 1 дивизиона, чем обеспечил точность стрельбы по огневым точкам противника.

Стрелок 2-й пулеметной роты 14-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии красноармеец Андрей Павлович Николаев из Чебоксарского района получил медаль «За боевые заслуги» за то, что в наступательных боях в районе города Штригау, будучи подносчиком патронов, полностью обеспечивал ими расчеты пулеметов, в результате чего пулеметные расчеты огонь вели бесперебойно, нанося противнику большие потери в живой силе и технике».

«Красная Чувашия» на первой странице сообщала: «Торжество передачи Знамени Победы для отправки в Москву.

Вчера Берлин был свидетелем знаменательного события. Знамя Победы, пронесенное нашими солдатами через ожесточенные сражения и водруженное на здании Рейхстага в германской столице, торжественно передано для отправки в Москву. Задолго до церемониала к Бранденбургским воротам непрерывным потоком движутся машины, мотоциклы и велосипеды с бойцами и офицерами. Все спешат на Паризерплац к зданию Рейхстага. В 3 ч. дня к месту торжества прибыл военный комендант Берлина Герой Советского Союза генерал-полковник Берзарин. По рядам частей и подразделений, выстроившихся для участия в торжестве, раздается команда: «Смирно». Генерал-полковник обходит подразделения и здоровается с воинами, чьи имена прославлены в боях за Берлин. В эти же минуты красное полотнище Знамени Победы снимают с здания Рейхстага и заменяют новым. Под звуки государственного гимна Советского Союза группа бойцов и офицеров проносит священное Знамя Победы перед строем. Как священную реликвию принимает алый стяг генерал-полковник Берзарин… После торжества передачи Знамени Победы состоялся парад. Части войск берлинского гарнизона, участники штурма и взятия Берлина прошли торжественным маршем по Паризерплац. За мотопехотой прогрохотали танки, усыпанные цветами, прошли артиллеристы. А. Арнольдов. Берлин, 21 мая (спец. корр. ТАСС)».

24 мая, четверг

Это случилось месяцем ранее. Начальник вычислительной службы штаба полка 4-го пушечного артиллерийского полка 2-й корпусной артиллерийской бригады РГК Михаил Федорович Ефремов из деревни Старое Арланово Яльчикского района «во время налета авиации противника на расположение штаба в районе деревни Фриденфельд спас жизнь раненому офицеру стрелковой части. Под обстрелом самолетов унес в укрытие и сделал ему перевязку. Несмотря на то, что авиация бомбила расположение штаба, помогал уносить в укрытие раненых бойцов, проявив при этом смелость». Его подвиг оценен медалью «За отвагу».

25 мая, пятница

Когда телефониста 1-го дивизиона 16-го гвардейского минометного полка гвардии красноармейца Дмитрия Ивановича Иванова из деревни Шоркино Чебоксарского района наградили медалью «За боевые заслуги», полк стоял на берегу озера Керсдорфер-зее. Он «за время участия в Отечественной войне с января 1944 года добросовестно и честно выполнял свои обязанности, в боях имеет два легких ранения».

Награжденного медалью «За отвагу» командира отделения взвода химзащиты 26-го гвардейского стрелкового полка 7-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии младшего сержанта Германа Егоровича Егорова из деревни Малдыкасы Урмарского района знают в республике. Он долгие годы руководил Урмарской средней школой и Чебоксарской школой-интернатом с углубленным изучением физики и математики, его имя носит Урмарская средняя школа. «Он в боях 7-8 мая 1945 года в районе Пауре, действуя в составе саперного взвода, группой в пять человек проделал три прохода в проволочном заграждении противника, чем обеспечил успех в наступлении».

«В бою 1.5.45 г. за село Цюлен первым ворвался в село и в уличных боях огнем автомата и ручными гранатами уничтожил 4 солдат-автоматчиков, мешавших продвижению взвода» кавалерист 2-го эскадрона 22-го гвардейского кавалерийского полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии имени Г.И. Котовского гвардии красноармеец Лука Никитович Хлебков из Моргаушского района. Награжден медалью «За отвагу».

Приказом по 7-му моторизованному понтонно-мостовому полку медалью «За отвагу» отмечены командир отделения 1-го батальона старший сержант Елисей Дмитриевич Юдин из деревни Тури Выла Аликовского района и красноармеец Сергей Анисимович Анисимов из деревни Малдыкасы Вурнарского района за сооружение 60-тонного наплавного моста через реку Одер. Их сослуживцы и земляки понтонеры Иван Васильевич Васильев и Зенон Иванович Иванов за сооружение той же переправы награждены медалью «За боевые заслуги».

Медалью «За боевые заслуги» награжден орудийный номер 16-го гвардейского минометного полка гвардейских минометных частей 4-го Украинского фронта гвардии красноармеец Федор Васильевич Хорадумов из Красночетайского района за то, что «он в боях с немецко-фашистскими захватчиками на фронте Отечественной войны с 3 марта 1942 г. проявил себя смелым и решительным бойцом. 20.04.45 г. в период, когда противник из района Болатице несколько раз переходил в контратаки, тов. Хорадумов под интенсивным артминометным обстрелом подносил боеприпасы и заряжал боевую установку, чем способствовал своевременному отражению контратак противника и продвижению наших частей вперед».

Уроженец деревни Заводская (сейчас в черте города Чебоксары) гвардии ефрейтор Николай Николаевич Дмитриев, шофер 2-го отдельного гвардейского мотоциклетного полка, исколесил тысячи километров фронтовых дорог. Командование отметило его медалью «За боевые заслуги» за то, что «во время наступательных операций на территории Восточной Пруссии отлично обеспечивал доставкой грузов, круглосуточно работал по доставке боеприпасов и горючего на передний край».

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов

Фото victory.rusarchives.ru:

20 мая 1945 года. Берлин. Торжественное построение советских войск перед парадом, посвященном отправке Знамени Победы в Москву.