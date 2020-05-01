Житель Марий Эл брал электроинструмент напрокат и не возвращал

Молодой человек отыскал способ безбедного существования. А теперь может найти и местечко на нарах…

Ничего нового в «ноу-хау» уроженца Мариинско-Посадского района Чувашии не было. Просматривая частные объявления в интернете, мужчина интересовался предложениями о сдаче напрокат различного электрооборудования. Звонил владельцам, договаривался о встрече, затем, заплатив что-то около тысячи рублей, забирал технику.

Оплаченный период вскоре истекал, только клиент не торопился возвращать ценное имущество. Сначала кормил обещаниями, а в дальнейшем и вовсе переставал отвечать на звонки. В такой ситуации оказались двое жителей Чебоксар, у которых злоумышленник взял напрокат и не вернул аппарат для химической чистки стоимостью 34 тысячи рублей, а также электрогенератор с электроплитой на сумму 40 тысяч рублей.

В отделе полиции № 3 УМВД России по г. Чебоксары потерпевшие узнали, что стали жертвами серийного мошенника, не раз привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичные преступления в Марий Эл, где он проживал в последнее время. Совместно с коллегами из соседнего региона оперативники установили местонахождение подозреваемого и доставили 29-летнего «джентльмена удачи» на допрос к следователю ОП № 3 Наталье Бусыгиной.

Ничего из похищенного обманом имущества, к сожалению, изъять не удалось: электрооборудование ловкач по дешевке сдавал в ломбарды, а там нужные в хозяйстве товары на прилавках тоже не залеживались. Материалы уголовного дела по обвинению задержанного в двух эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба гражданам направлены в Калининский районный суд г. Чебоксары.