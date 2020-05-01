В Чувашии самая дешевая в ПФО свинина и картофель

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По данным Росстата, среди регионов ПФО в Чувашии сложился самый низкий уровень цен на свинину – 216,97 руб., на колбасу вареную – 294,94 руб. Самая высокая цена на нее отмечена в Пермском крае – 355,13 руб.

Низкая цена в республике также на картофель – 19,47 руб., тогда как в Саратовской области – 25,8 руб. Невысокий уровень цен у нас наблюдается на колбасу полукопченую и варено-копченую – 354,32 руб., что на 21,3% меньше максимальной цены, сложившейся в той же Саратовской области. На втором месте республика по дешевизне хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – 40,37 руб., что на 24,0% меньше максимальной цены, сложившейся в Самарской области. Среди регионов ПФО ниже среднего уровня в Чувашии зафиксированы цены на масло подсолнечное – 91,95 руб. (в среднем по ПФО – 92,74 руб.), рис шлифованный – 64,08 руб. (в среднем по ПФО – 64,67 руб.).

Выше среднего по округу в республике сложились цены на кур охлажденных и мороженых, яйца куриные, крупу гречневую-ядрицу, лук репчатый.

Опубликовано: 18 мая 2020 г.


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