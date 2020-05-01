Аэропорт Чебоксар воспользовался беспроцентным кредитом на зарплату своим сотрудникам

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики, в связи с резким снижением пассажиропотока из-за пандемии коронавируса авиакомпании «Победа» и «Северный ветер» прекратили полеты в Чебоксары. С 1 апреля главная воздушная гавань республики приостановила свою деятельность и находится в режиме вынужденного простоя. Соответственно, у ООО «МАЧ» не было возможности своевременно обеспечить зарплатой 234 сотрудника.

Республиканская структура по поддержке малого и среднего бизнеса помогла получить предприятию в одном из банков кредит на заработную плату в сумме 10 млн рублей под 0% годовых. Рассмотрение заявки заняло не более трех рабочих дней при минимальном комплекте документов.

Опубликовано: 18 мая 2020 г.


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