Аэропорт Чебоксар воспользовался беспроцентным кредитом на зарплату своим сотрудникам

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики, в связи с резким снижением пассажиропотока из-за пандемии коронавируса авиакомпании «Победа» и «Северный ветер» прекратили полеты в Чебоксары. С 1 апреля главная воздушная гавань республики приостановила свою деятельность и находится в режиме вынужденного простоя. Соответственно, у ООО «МАЧ» не было возможности своевременно обеспечить зарплатой 234 сотрудника.

Республиканская структура по поддержке малого и среднего бизнеса помогла получить предприятию в одном из банков кредит на заработную плату в сумме 10 млн рублей под 0% годовых. Рассмотрение заявки заняло не более трех рабочих дней при минимальном комплекте документов.