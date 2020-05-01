РусГидро обращает внимание на возможные риски в связи с неплатежами за электроэнергию в Чувашской Республике

Чувашская энергосбытовая компания РусГидро выражает озабоченность ситуацией, которая сложилась в Чувашской Республике в связи с задолженностью концерна «Тракторные заводы» за потребленную электроэнергию. Неплатежи концерна ставят под угрозу надежность и качество энергоснабжения всех потребителей Чувашской Республики.

Задолженность за электроэнергию концерна «Тракторные заводы», одного из крупнейших российских интеграторов производственно-технологических ресурсов в машиностроения, составляет почти 2 млрд рублей и продолжает увеличиваться. В марте концерн лишь частично заплатил за электроэнергию, ссылаясь на наступление обстоятельств непреодолимой силы. В апреле и мае время платежи концерна за потребленную энергию полностью прекращены.

При этом предприятия концерна «Тракторные заводы» широко информируют о новых рынках сбыта и увеличении производства, что подтверждается. Важно отметить, что стоимость электроэнергии в структуре себестоимости конечной продукции предприятий концерна составляет не более 2%. По мнению РусГидро, концерн, прикрываясь эпидемиологической ситуаций, осознанно прекратил платежи Чувашской энергосбытовой компании.

Из-за неплатежей Концерна, Чувашская энергосбытовая компания и РусГидро вынуждены нести дополнительную финансовую нагрузку за счет привлечения кредитных средств, чтобы выполнять обязательства перед генерирующими и сетевой компаниями.

РусГидро неоднократно предпринимало меры по нахождению конструктивных путей урегулирования задолженности, однако к позитивным сдвигам в платежной дисциплине концерна «Тракторные заводы» это не привело. В связи с этим РусГидро заявляет, что дальнейшее негативное развитие ситуации с неплатежами приведет не только к лишению Чувашской энергосбытовой компании статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе, но и окажет непредсказуемое влияние на экономику и социальную обстановку всего региона.

Компания так же проинформировала о сложившейся ситуации врио главы Чувашской Республики, так как непринятие мер в отношении недобросовестного поведения одного из крупнейших объектов экономики Республики вынудит энергетиков применить определенный законодательством комплекс мероприятий по недопущению роста задолженности, вплоть до ограничения энергоснабжения.

Чувашская энергосбытовая компания – гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Чувашской Республики. Клиентами и партнерами компании являются порядка 13,9 тыс. юридических лиц и 378 тыс. абонентов-физических лиц. Деятельность восьми межрайонных отделений компании охватывает все районы и города республики.