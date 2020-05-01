19 мая в 06.30 утра начнется «прямая линия» заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова с жителями республики

На этот раз программа «АгроЧас» выйдет в прямой эфир из Канашского района.

С 06.30 до 07.30 утра будут обсуждаться вопросы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий республики, государственной поддержки аграриев региона.

На прямой связи с министром можно задать любой вопрос по развитию агропромышелнного комплекса Чувашии и получить прямой ответ.

Каналы для подключения к «прямой линии»:

youtube — канал Минсельхоза Чувашии https://www.youtube.com/channel/UC-lbLtnKCarKihfb-wl0Ipw Группа «Минсельхоз Чуваши «В Контакте» https://vk.com/minselkhoz21

Вопросы и предложения уже сегодня можно оставить в комментариях, а также задать во время «прямой линии».

Ждем вас 19 мая в 06.30 утра.