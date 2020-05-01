Как оплатить услуги ЖКХ в период самоизоляции?

Ищем оптимальные способы.

Завершились так называемые нерабочие дни, однако в Чувашской Республике режим добровольной самоизоляции с определенными послаблениями продлен на неопределенный срок. Вместе с тем наступил очередной платежный период и по-прежнему из-за введенных ограничительных мер по работе организаций и предприятий рассчитаться по коммунальным услугам затруднительно. Давайте вместе с экспертами рассмотрим, какие сегодня существуют варианты для того, чтобы сделать это вовремя и без головной боли.

Управляющие компании и ТСЖ

Большинство абонентских пунктов управляющих компаний сейчас закрыто. На входных дверях каждой такой точки висит объявление о том, что компании рекомендуют заплатить за услуги удаленно с домашнего компьютера или смартфона. Своим мнением с нами поделился Сергей Зырянов, директор ООО «Ниди» в г. Чебоксары: «Наша компания обслуживает более 11 тыс. квартир в Чебоксарах. С самого начала режима самоизоляции мы ограничили доступ во все свои кассы и призвали клиентов оплачивать квартплату через дистанционные каналы. Наши жильцы в зависимости от возраста выбирают разные способы: молодежь предпочитает пользоваться мобильным приложением Сбербанка, а вот старшее поколение пользуется автоплатежами. Для нас, как для управляющей компании, второй вариант даже более удобен, поскольку повышает собираемость платежей и позволяет расплачиваться с ресурсниками вовремя».

С ним согласен Игорь Правдин, директор УК «Управдом» в г. Новочебоксарск: «90% платежей к нам поступают онлайн. В основном жильцы расплачиваются через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», некоторые клиенты выбирают сервисы других банков, а часть пенсионеров по старинке ходит на почту»

Банковские и почтовые отделения

Филиалы Сбербанка и Почты России работают. Так что можно смело приходить и оплачивать ЖКУ через терминалы или через сотрудников этих организаций. Но не забывайте, что нужно соблюдать предписанные указом Главы Чувашской Республики меры предосторожности – при посещении мест массового скопления людей жители региона обязаны носить защитную маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 мета.

Однако для оплаты услуг ЖКХ рекомендуется все-таки воспользоваться онлайн-сервисами, ведь многие из плательщиков – пожилые люди и должны покидать квартиры только при острой необходимости. Лучше, конечно, остаться дома и заплатить за ЖКХ через приложение своего банка. Причем попросить о помощи можно не только детей и внуков, но и волонтеров.

Такое нововведение нам прокомментировал и.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергей Анисимов:

«Действительно, у Сбербанка существует договоренность с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» в Чувашской Республике. Если к волонтерам поступает звонок пенсионера с просьбой помочь оплатить услуги ЖКХ, мы готовы проконсультировать и помочь в этом вопросе. Кроме того, наши коллеги в отделениях сейчас большое внимание уделяют обучению клиентов дистанционным сервисам оплаты. Поэтому если чувствуете, что вам нужна помощь или обучение – обращайтесь. Всем остальным настоятельно рекомендую пользоваться системой «Сбербанк Онлайн» или услугой «Автоплатеж» для совершения необходимых платежей – только за апрель более 250 тысяч жителей Чувашии оплатили ЖКУ с помощью этих сервисов».

Еще вариант – пригласить к себе почтальона. Сотрудники почты готовы кроме оплаты ЖКУ, оказать на дому и другие услуги, в том числе доставить социальные выплаты и посылки. А жители ряда сел и деревень могут оплатить услуги ЖКХ прямо в местных магазинах – через терминал у продавца. Такая функция доступна для жителей 12 населенных пунктов в Мариинско-Посадском, Цивильском, Чебоксарском, Вурнарском, Комсомольском и Моргаушском районах. В этих точках можно внести платежи в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» (без комиссии), ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (без комиссии), АО «Ростелеком» (без комиссии), ООО «МВК Экоцентр» (комиссия 3% от суммы платежа).

Ресурсоснабжающие организации

Если раньше вы ходили в абонентский пункт, чтобы заплатить за свет, газ, тепло или вывоз мусора, то сейчас «ресурсники» также, как и управляющие компании предпочитают, чтобы клиенты платили за услуги онлайн. Мы обратились к руководителям ключевых ресурсоснабжающих компаний, чтобы узнать экспертные рекомендации по этому вопросу.

По словам Кияметдина Мифтахутдинова, генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары», жители республики могут использовать дистанционные сервисы. Передать показания, произвести оплату и просмотреть начисления за газ можно через личный кабинет на сайте http://www.gmch.ru, через приложение «Мой газ» для мобильных устройств, а также с помощью системы «Сбербанк Онлайн», услуги «Автоплатеж» и интернет-сервисов различных банков.

Вячеслав Зданович, директор филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует для оплаты за тепло воспользоваться личным кабинетом клиента: «Клиенты филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут безопасно, выгодно и удобно оплачивать счета за отопление и горячее водоснабжение через онлайн-сервисы компании на сайте https://chuvashia.esplus.ru. Внести оплату можно, воспользовавшись услугой «Оплатить онлайн» или в Личном кабинете клиента.

Для платежа не обязательно даже проходить процедуру регистрации на сайте, достаточно быть владельцем пластиковой карты любого банка. Принимаются платежи без комиссии. Доступна услуга всем клиентам-физическим лицам. Удобство такого варианта оплат, особенно в условиях сложной эпидемиологической ситуации, уже оценили многие клиенты компании. Мы поддерживаем потребителей в этом выборе и стараемся делать все возможное для их максимально качественного и оперативного обслуживания».

Александр Гончаров, исполнительный директор Чувашской энергосбытовой компании, согласен с коллегами, что дистанционные сервисы пользуются спросом среди жителей Чувашии: «Мы предлагаем своим клиентам выбрать наиболее удобный способ оплаты через «Сбербанк Онлайн» или личный кабинет частного клиента Чувашской энергосбытовой компании на сайте https://lk.ch-sk.ru. На мой взгляд, сейчас очень важно попробовать дистанционные каналы оплаты, особенно если раньше вы предпочитали приходить в наши абонентские пункты. В апреле мы увидели большой прирост оплат через канал «Сбербанк Онлайн» — это радует, поскольку показывает, что наши граждане ответственно относятся к своему здоровью и совершают платежи из дома».

КСТАТИ

Если вам не принесли платежки за апрель, то можно платить по реквизитам из предыдущих квитанций, т.к. тарифы с начала года не менялись.

О субсидиях

Если говорить о субсидиях, пособиях и компенсациях на оплату услуг ЖКХ, для выплат которых необходимы справки об отсутствии долгов по коммуналке, то не беспокойтесь. В федеральные и региональные нормативные акты внесены изменения о том, что предоставлять их не надо и такие выплаты будут продлеваться автоматически.

А если… долги?

Если, несмотря на все возможные варианты, заплатить за апрель вам не удалось, стоит ли переживать? Конечно, оплачивать счета нужно вовремя. Но если возникли объективные обстоятельства непреодолимой силы, например, вы лишились работы или заболели, то выход есть. Жители страны, управляющие компании и ТСЖ освобождаются от уплаты пеней и штрафов за просрочку платежей за ЖКУ и взносов на капитальный ремонт до конца 2020 года в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации №424. Кроме того, вам не смогут отключить ни свет, ни газ, ни воду. Но злоупотреблять такими возможностями не стоит. В конечном счете это рано или поздно отразится на вашей репутации добросовестного плательщика. Да и способов безопасно заплатить за ЖКУ, слава богу, предостаточно. Главное – беречь себя и свое здоровье.