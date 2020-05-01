«Вега» готовит места

Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега», расположенный в Чебоксарском районе, скоро прирастет филиалом. Как рассказали в Министерстве труда и соцзащиты республики, речь идет о здании бывшей больницы в поселке Киря Алатырского района, где сейчас идет масштабная реконструкция. Ремонтируется объект в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». На работы, которые планируется завершить уже к концу этого года, выделят более 94 миллионов рублей. Благодаря реконструкции у «Веги» дополнительно появится 59 койко-мест. К слову, до начала ремонта в центре ежегодно отдыхали и поправляли здоровье более полутора тысяч человек. Теперь отдыхающих станет в полтора раза больше.
Опубликовано: 14 мая 2020 г.
Читайте также:
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Олег Николаев провел первое заседание правительства республики в обновленном составе
В правительстве Чувашии назначены кураторы нацпроектов
Строительство Центра хоккея в Чебоксарах близится к завершению
На реконструкцию новочебоксарской спортшколы выделено 132 млн рублей
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»