Об экзаменах и каникулах

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ,

министр образования и молодежной политики Чувашии:

— С 18 мая у учеников 1-8 классов начинаются летние каникулы. А в 9-11 классах завершение учебного года планируется в соответствии с календарными учебными графиками, ранее утвержденными школами, то есть с 25 по 30 мая.

Чтобы дети на каникулах не были предоставлены сами себе, Минобразования Чувашии рекомендовало всем школам организовать внеурочную дистанционную деятельность для учеников 1-8 классов в течение второй половины мая и в июне. Надеемся, к этому процессу активно подключатся и организации дополнительного образования детей. Такие, как детские технопарки Кванториум, IT–куб, Дом научной коллаборации имени Абрукова, Центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Эткер». Все они созданы в рамках нацпроекта «Образование» и у них накоплен хороший опыт по дистанционному обучению. Кроме того, сегодня существует много онлайн-ресурсов, позволяющих детям учиться и развивать свои способности.

По времени открытия стационарных детских оздоровительных лагерей окончательного решения пока не принято. Все будет зависеть от того, как будет складываться санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике. Мы надеемся, что смены в детских лагерях начнутся с июля. Они будут сокращенными, по 14 дней.

Что качается выпускных экзаменов. Исходя из рекомендаций органов здравоохранения и эпидемиологической ситуации в стране, Минпросвещения России не планирует проводить для учеников 9-х классов обязательные экзамены по русскому языку и математике. Аттестаты об окончании 9 классов будут выдаваться выпускникам, не имеющим академической задолженности и получившим зачет на итоговом собеседовании по русскому языку.

Сроки проведения ЕГЭ–2020 будут перенесены с 8 июня на более поздний период. Окончательные даты начала экзаменов будут известны в ближайшее время. Принято решение скорректировать формат проведения ЕГЭ в 2020 году: экзамены будут проводиться только для тех ребят, которые планируют продолжить обучение в вузе. Остальным, по предложению Минпросвещения России, в аттестат могут быть выставлены оценки по итогам года. Экзаменационная кампания пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму. Будут приняты необходимые меры по защите здоровья участников и экзаменаторов.