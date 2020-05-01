Ребятам об опасных вольтах

Ответы на детские «почему?» про электричество.

Рано или поздно ограничения, продиктованные пандемией, будут сняты — и хлынет ребятня на улицы и дворы. А там так много интересного! В том числе — таящие опасность энергообъекты… Как обезопасить вездесущих мальчишек и девчонок, что должны знать они и их родители, чтобы исключить получение детьми травм на энергетических объектах? На помощь мы призвали энергетиков — на «детские» вопросы про опасное электричество любезно согласился ответить заместитель главного инженера — начальник службы производственной безопасности и производственного контроля филиала «Россети Волга» — «Чувашэнерго» Юрий Мусаков.

— Юрий Константинович, скажите, 220 вольт — это много или мало? Высоковольтные — это сколько? Почему электролинии так подразделяются?

— Детям необходимо запомнить, что безопасного тока не существует! Основным проводником в теле человека является кровь. Человеческая кожа в этом случае основной изолятор. Особо опасные способы подключения к розетке такие, при которых ток проходит через внутренние органы (рука — рука, рука — нога, нога — нога). Последствия контакта усиливаются, если кожа влажная, так как уменьшается сопротивление.

В принципе, пострадать от электричества из обычной розетки можно и при контакте с одним проводом, тем, на котором напряжение 220 вольт относительно земли, если какая-то другая часть тела заземлена.

Воздушные линии электропередачи, их обычно обозначают буквами «ВЛ» — это устройства, которые располагаются на открытом воздухе. То есть сами провода прокладываются по воздуху и закрепляются на специальной арматуре. Но линия электропередачи — это не просто провода и опоры, а достаточно внушительный список различных элементов, каждый из которых несет свои определенные нагрузки. Сами воздушные высоковольтные линии электропередачи делятся на несколько классов. В основном ВЛ служат для передачи переменного тока. При этом линии электропередачи напряжением до 1,0 кВ считаются низшего класса, от 1,0 до 35 кВ — среднего, от 110 до 220 кВ — высокого, от 330 до 500 кВ — сверхвысокого, выше 750 кВ — ультравысокого.

— Что делать, если увидел лежащий на земле оборванный провод? Чем такие провода опасны?

— Как правило, большую опасность представляют линии электропередачи, у которых падение провода на землю не приводит к обесточению линии. Такие линии после падения провода могут находиться в работе некоторое время, пока не будет обнаружено повреждение. Это высоковольтные линии напряжением 6, 10, 35 кВ. В электрических сетях напряжением 110 кВ и выше любое замыкание на землю является аварийным режимом и обычно отключается быстродействующими защитами. То есть при падении провода на землю в данных электрических сетях линия за доли секунды обесточивается.

При падении провода, находящегося под напряжением, на землю происходит растекание токов замыкания. На открытой местности такая опасная зона образуется в радиусе 8 м от точки соприкосновения провода с землей. Если человек оказывается в таком месте, то он попадает под так называемое шаговое напряжение.

Чтобы не попасть под напряжение шага вблизи оборванного провода ЛЭП, необходимо покинуть опасную зону — удалиться от оборванного провода на расстояние более 8 м. Безопасно сделать это можно «гусиным шагом», не отрывая ноги друг от друга. При этом запрещается прикасаться к каким-либо предметам и другим людям, находящимся в опасной зоне.

— Почему нельзя играть под воздушными линиями электропередачи?

— Игры вблизи воздушных ЛЭП и трансформаторных подстанций приводят к печальным последствиям. Ведь попасть под напряжение можно и не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним. В воздушном промежутке между электроустановкой и телом человека возникнет электрическая дуга и нанесет несовместимые с жизнью ожоги. Именно поэтому играть, разжигать костры, ловить рыбу и уж тем более залезать на опоры ВЛ и электроустановки смертельно опасно.

— Что прячется в трансформаторных будках, почему нельзя заглянуть в эти помещения?

— Трансформаторная подстанция или, как в народе называют, будка представляет собой сооружение, в котором в комплексе установлено оборудование, предназначенное для преобразования и распределения энергии между потребителями электричества. Основной элемент — это силовой трансформатор, занимающий большую часть пространства. Как мы уже говорили, безопасного электрического тока не бывает, поэтому проникать в любые электроустановки опасно для жизни. Делать это могут только работники энергокомпании, обслуживающие данное оборудование. Они работают при неукоснительном соблюдении правил электробезопасности, обязательно пользуются специальными средствами защиты.

— Почему нельзя вытирать телевизор, другие электроприборы влажной тряпкой?

— Электроприборы — наши верные друзья и помощники. Хоть они и не живые, обращаться с ними нужно бережно и осторожно. Вода является проводником электрического тока. Она, как и металлические предметы, становится «мостом», через который электричество поражает человека. Если вы прикасаетесь к включенному электроприбору мокрыми руками, то рискуете получить удар током. Вода, которая находится во влажной тряпке, служит таким же проводником для электрического тока, как и вода на мокрых руках. Если нужно протереть телевизор, то сначала выключите прибор, а затем уже вытирайте с него пыль. Никогда не касайтесь одновременно воды и включенного электроприбора! Нельзя одну руку держать под струей воды, а другой включать электроплиту или стиральную машину. Ни в коем случае не пользуйтесь электроприборами, лежа в ванной!

— Почему нельзя вытаскивать вилку из розетки за провод?

— Представим, что мы хотим включить утюг или лампу. Берем в руки вилку и вставляем в розетку… Правильно? А вот и нет! Прежде всего нужно внимательно осмотреть розетку и вилку. Не сломаны ли они? Чистые и сухие ли? Убедившись, что все в порядке, одной рукой придерживаем розетку за пластмассовую часть, следим, чтобы пальцы не касались отверстий. Второй рукой берем крепко вилку за резиновую часть. Вставляем аккуратно, плавно. И также плавно вытаскиваем. Вынимать вилку из розетки можно только за резиновую часть, ни в коем случае не за провод, который может порваться. Не раскачиваем, не разбалтываем вилку, и все получится.

Есть еще правило вежливости при работе с розетками. В одну розетку включаем только одну вилку. Ведь каждый электроприбор питается электричеством. Когда каждый ест из своей тарелки, все сыты. Но если пятеро будут тянуть одну тарелку на себя, чем дело кончится? В случае с электричеством подобное поведение обернется пожаром!

Перед включением электрической вилки в розетку убедитесь, что она именно от того прибора, который собираетесь включить. После выдергивания вилки из розетки проверьте, что не ошиблись. Если заметили неполадки с электричеством (розетки и другие разъемы искрят, греются, потрескивают) — немедленно сообщите об этом взрослым. Ну а когда уходите из комнаты, не забудьте выключить все электроприборы.

— Как правильно: сначала вилку зарядника в розетку, затем телефон к заряднику или наоборот?

— Часто люди об этом не задумываются и включают как им удобнее. Откроем инструкцию к любому телефону: черным по белому написано, что для зарядки батареи подключаются сначала к телефону зарядное устройство, и только затем — зарядное устройство к сети. Это правило соответствует правилам безопасности и электротехники.

— Почему зарядное устройство нельзя оставлять в розетке?

— Основных причин — три. Во-первых, безопасность. Перекосы напряжения не только выводят из строя зарядку, но и могут привести к пожару. Во-вторых, экономия. Если устройство подключено к розетке, то оно в любом случае хоть и чуть-чуть, но все-таки потребляет электричество. И, последнее, ресурс. Любое электрическое устройство предусматривает ограниченный срок эксплуатации. В том случае, когда девайс постоянно находится под напряжением, через несколько лет может возникнуть необходимость приобрести новый источник питания.