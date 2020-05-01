Ремонт к юбилею

Преобразятся площадь и аллея.

Большой подарок к 100-летию образования Чувашской автономной области готовят жителям Красночетайского района. В райцентре началась масштабная реконструкция Площади Победы.

К работам приступили еще на прошлой неделе. Как сообщили в районном отделе строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, согласно проекту подрядчик должен отремонтировать два объекта — площадь и пешеходную аллею по улице 1-я Молодежная. На их реконструкцию выделено 24,8 миллиона рублей.

В скором времени площадь покроют плиткой, а в ее центре появится сухой фонтан. Кроме того, что тут будет создано все необходимое для проведения массовых праздников и мероприятий, появятся также комфортные зоны отдыха. Здесь будут уютные скамейки и навесы, «живая» изгородь и деревянный настил вокруг ели для проведения в дальнейшем новогодних торжеств. Вот и аллея на Молодежной улице станет точкой притяжения жителей разных возрастов и интересов благодаря организации разных функциональных площадок.

Реконструкцию Площади Победы обещают завершить к 20 июня.