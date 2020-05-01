Спасибо вам за мирное небо!

АО «Чувашская энергосбытовая компания» поздравила с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, посвятивших свою жизнь работе в энергосистеме

В честь праздника представители компании, соблюдая все меры эпидемиологической безопасности в условиях пандемии коронавируса, навестили ветеранов, вручили им букеты цветов и ценные подарки.

«Конечно же в этом году поздравление наших ветеранов прошло не в формате чаепития, но, соблюдая все меры безопасности, мы вручили им подарки. Гордость, радость и скорбь — именно эти чувства сегодня объединяют миллионы людей. Мы постарались порадовать наших героев, подарить им внимание и заботу», — рассказала начальник управления по работе с персоналом Ольга Бобек.

Сегодня среди бывших работников компании — ветеранов войны — живы ветеран, узник концлагеря Арон Лавин и труженица тыла Нина Данилова. Они подарили грядущим поколениям радость мирной жизни.

«У меня было непростое детство, о войне мы услышали, когда отдыхали в пионерском лагере после завершения обучения в 6 классе. Несмотря на тяготы того времени, я всегда стремилась учиться и очень хотела работать бухгалтером. Возможно, любовь к своей работе и помогла мне проработать в компании с 1970 года и до выхода на пенсию. Я часто вспоминаю годы работы в энергосбыте, это добрые воспоминания. Хочется выразить слова благодарности за то, что нас помнят», — говорит Нина Павловна.

Исполнительный директор ЧЭСК Александр Гончаров поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы: «День Победы всегда был, есть и будет символом нашей национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа. Мы с особой признательностью вспоминаем тех, кто своей жизнью заплатил за мир, свободу и независимость нашей Родины. Мы всегда будем помнить наших дедов и отцов, всех тех, кто самоотверженно защищал Родину, гордиться их мужеством, стойкостью, несгибаемой силой духа. Вы преодолели испытания военного времени, сохранили честь и достоинство, являя собой пример героизма и силы человеческого духа для будущего поколения. Спасибо Вам за возможность жить и трудиться под мирным небом!»

Людмила Александрова

Фото ЧЭСК. И Нине Павловне, и Арону Абрамовичу в праздничный день было особо приятно внимание коллег.