На улицах, носящих имена героев войны, появились информационные стенды

Увидеть славных сынов Отчизны, узнать об их подвигах

На чебоксарских улицах, носящих имена героев времен Великой Отечественной войны, в минувшие выходные установили информационные стенды. На них — портреты наших земляков, доблестно защищавших Родину, строчки из их военной биографии и сведения о подвигах, совершенных на полях сражений.

Щиты возвели по проекту «Улицы героев в Чебоксарах», старт которому в столице дали еще в начале года. В его рамках, напомним, для младших школьников выпустили красочный буклет, рассказывающий в доступной форме комиксов о героях Советского Союза, уроженцах республики, а учащиеся и педагоги готовили и демонстрировали на школьной сцене свои театральные постановки на военную тематику. Проект реализует благотворительный фонд «Возрождение» при поддержке администрации г. Чебоксары.

Всего в разных частях Чебоксар появилось 29 информационных стендов о героях войны. Их, кстати, можно увидеть не только на одноименных улицах, но и в центре города — на экспозиции под открытым небом рядом с сельхозакадемией. Специалисты «Горсвета» сделали их заметными — в темное время суток щиты подсвечиваются.

В Московском районе, например, определено около десяти мест, где горожане могут ознакомиться с информацией о славных сынах Отечества. Стенды располагаются у дома № 1 по улице П. Ермолаева, возле дома № 20 по Московскому проспекту (ул. Винокурова), на остановке общественного транспорта «Улица Гражданская» (ул. З. Космодемьянской), на улицах О. Кошевого, Матросова, Молодогвардейской, Анисимова, 139 Стрелковой дивизии, Афанасьева, Урукова и Лизы Чайкиной.

Как отмечает глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, основная цель проекта — познакомить жителей города, прежде всего школьников, с героическим подвигом участников Великой Отечественной войны во благо страны.

ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА,

председатель ТОС «Уруковский», заместитель директора чебоксарской средней школы № 31:

— Новость о том, что будет установлен информационный стенд, нас порадовала, поскольку микрорайон назван в честь Виталия Урукова, школа расположена на улице его имени. Ежегодно мы проводим со школьниками и жителями микрорайона митинги памяти Героя Советского Союза, гвардии майора Виталия Урукова. В рамках школьной программы изучаем его биографию, ко Дню Победы старшеклассники готовят лектории о Великой Отечественной войне для младших классов. В этом году для школьников и их родителей будет проведена дистанционная викторина, приуроченная к Году памяти и славы.

АЛЛА САЛАЕВА,

заместитель председателя Кабинета министров Чувашии:

— Эти стенды стали продолжением проекта благотворительного фонда «Возрождение», представители которого разработали уникальный для страны иллюстрированный альбом для малышей с 1 по 4 классы, где в доступной форме рассказывается история на понятном детям языке. Было изготовлено 36 тысяч таких иллюстрированных альбомов. Но из-за ситуации с коронавирусом представители фонда «Возрождение» посетили только 13 школ города. После завершения режима самоизоляции акция будет продолжена. Ведь мы и наши дети должны знать, чьими именами названы улицы нашего города.

Фото cap.ru

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