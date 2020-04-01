Вручены памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области»

За весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслуги перед Чувашской Республикой памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» награждены распоряжением врио Главы Чувашии от 24 апреля:

Абрамова Елизавета Ариевна, Абрамова Людмила Леонидовна, Алексеев Герольд Михайлович, Андреев Борис Васильевич, Баскакова Наталья Ивановна, Валицкая Крета Лазаревна, Гамоля Надежда Владимировна, Генералов Сергей Алексеевич, Гурьева Ольга Павловна, Денисова Ольга Григорьевна, Егоров Дмитрий Егорович, Иванов Виталий Петрович, Карачарсков Николай Прокопьевич, Краснов Александр Андреевич, Мамонтов Юрий Александрович, Марышев Максим Валерьевич, Николаева Венера Эриковна, Нуждина Ольга Ефимовна, Павлова Татьяна Евгеньевна, Петров Алексей Петрович, Петров Валерий Павлович, Петьков Виталий Николаевич, Садикова Дина Николаевна, Сидоров Георгий Сидорович, Троицкая Валентина Алексеевна, Федоров Ревель Федорович, Харитонов Юрий Александрович, Чернов Петр Никифорович, Чернова Галина Петровна, Шимин Леонид Аркадьевич.

Распоряжением врио Главы Чувашии от 25 апреля:

Диарова Ирина Алексеевна, Димитриева Алевтина Геннадьевна, Долгова Алевтина Петровна, Егорова Анна Семеновна, Жукова Людмила Валентиновна, Ильина Оксана Разиновна, Красотин Алексей Павлович, Кузьмина Юлия Егоровна, Плотников Николай Алексеевич, Семенова Людмила Алексеевна, Смирнова Нина Васильевна, Степанов Александр Марсович, Цыркунова Татьяна Леонарьевна, Яковлева Валентина Петровна.