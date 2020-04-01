Троллейбус № 10 продлят до Альгешево, автобус № 2 отменят

В чебоксарской администрации объявили об изменении схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта. С 11 мая троллейбус № 10, соединяющий «Садовый» с центром города, продлят до Альгешево, автобус № 2 отменят, а троллейбус № 100 поедет по Чебоксарам.

Автобусный маршрут № 2 отменят в связи с тем, что он дублирует маршрут 10-го троллейбуса, поясняют в городской администрации. На «десятке», в свою очередь, увеличат количество машин — там будут курсировать 9 троллейбусов с увеличенным автономным ходом вместо пяти, как сейчас. Четыре троллейбуса переведут с маршрута № 100 Чебоксары — Новочебоксарск.

«Пассажиры на сегодняшний день выбирают скорость передвижения и небольшой интервал, и 4 единицы троллейбусов № 100 не в состоянии удовлетворить этот спрос: ходили они практически пустыми», — объясняют решение чиновники.