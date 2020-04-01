Троллейбус № 10 продлят до Альгешево, автобус № 2 отменят

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В чебоксарской администрации объявили об изменении схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта. С 11 мая троллейбус № 10, соединяющий «Садовый» с центром города, продлят до Альгешево, автобус № 2 отменят, а троллейбус № 100 поедет по Чебоксарам.

Автобусный маршрут № 2 отменят в связи с тем, что он дублирует маршрут 10-го троллейбуса, поясняют в городской администрации. На «десятке», в свою очередь, увеличат количество машин — там будут курсировать 9 троллейбусов с увеличенным автономным ходом вместо пяти, как сейчас. Четыре троллейбуса переведут с маршрута № 100 Чебоксары — Новочебоксарск.

«Пассажиры на сегодняшний день выбирают скорость передвижения и небольшой интервал, и 4 единицы троллейбусов № 100 не в состоянии удовлетворить этот спрос: ходили они практически пустыми», — объясняют решение чиновники.

Опубликовано: 28 апреля 2020 г.


Читайте также:

В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
С 1 февраля в Чебоксарах изменятся маршруты движения автобусов № 5, 35, 41
Стоит ли воссоздавать «Чувашавтотранс»? Мнение врио Главы Чувашии Олега Николаева
Цитата номера
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
На закупку новых троллейбусов Чувашии выделят более миллиарда рублей
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.