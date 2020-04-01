Руководитель УФАС возглавит Администрацию Главы Чувашии

Правда, пока работать Вячеслав Борисов будет в статусе и.о. — согласно указу врио Главы республики Олега Николаева, подписанному 25 апреля. Отметим, у 47-летнего уроженца Красночетайского района, без малого 12 лет проработавшего руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике, уже есть опыт работы в этой правительственной структуре. С мая 2006-го по август 2008-го Борисов был начальником экспертного управления Администрации Президента Чувашии, а до этого два года возглавлял Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Еще одним указом Вячеслав Борисов назначен полномочным представителем Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашии.