Поздравления врио Главы Чувашии и депутатов Госдумы с Днем российского парламентаризма

27 апреля ежегодно отмечается памятная дата – День российского парламентаризма. Эта дата появилась в 2012 году, после утверждения президентом изменений в Федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России».

Врио Главы Чувашии Олег Николаев в своем поздравлении отметил значимость работы парламентариев всех уровней.

«Развитие парламентаризма в стране и регионах способствует укреплению государственности, совершенствованию законодательства и, в конечном итоге, принятию решений в интересах всех граждан. Уверен, что эффективное взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти, плодотворная деятельность депутатов всех уровней послужат успешному развитию Чувашской Республики», — говорится в поздравлении.

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Анатолий Аксаков акцентировал внимание на том, что депутаты всех уровней сейчас могут формировать правовые условия, способствующие прогрессу страны.

«Являясь депутатом Государственной Думы, осознаю свою ответственность за законодательную, законотворческую работу, а также самую большую свою ответственность перед избирателями, перед жителями Чувашской Республики. И моя задача заключается в том, чтобы по той программе, которую мы готовим сейчас вместе с Главой Чувашии Олегом Николаевым, двигаться вперед и поднимать наши предприятия: Промтрактор, Агрегатный завод, Вагоноремонтный завод и многие другие. Уверен, что наша совместная активная работа приведет к тому, что жизненный уровень жителей республики в ближайшие годы, несмотря на все сложности, будет подниматься. С праздником», — сказал он.

В свою очередь депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов подчеркнул, что во многом от эффективной работы парламентариев разного уровня зависит стабильность развития всей страны.

«В нынешней сложной ситуации мы должны помочь каждому, кто нуждается в помощи. И я как депутат Государственной Думы вижу свою первоочередную задач в том, чтобы как можно больше средств было выделено для развития моей родной республики. Чтобы они были направлены на строительство детских садов, школ, домов культуры, спортивных сооружений, строительство дорог, благоустройство наших дворов и общественных пространств. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне», — говорится в поздравлении.

Значительную роль парламентаризма в современном обществе также отметила депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, исполняющая полномочия Секретаря ЧРО Партии «Единая Россия» Алена Аршинова.

«Я считаю, что очень хорошо, что на текущий момент федеральный парламент – самый устойчивый орган власти. Люди делегируют туда своих представителей, которые должны найти способы решения многих проблем, которые беспокоят людей. И очень здорово, когда в текущей ситуации Государственная Дума остается не просто рабочим органом власти, а находится на передовой. И Государственная Дума, и Совет Федерации, и Госсовет Чувашской Республики, и депутаты всех уровней включены в решение вопросов, оперативно обеспечивают введение в силу тех решений, которые принимаются и предлагаются на разных уровнях. В первую очередь, это решения Президента по поддержке врачей, которые сейчас борются с заболеваемостью, по поддержке предпринимателей, которые пытаются сохранить рабочие места, поддержке тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — сказано в ее поздравлении.

К поздравлениям присоединился и депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Моляков.