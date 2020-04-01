С наградой!

Указом временно исполняющего обязанности Главы Чувашии от 16 апреля 2020 года награждены Почетной грамотой Чувашской Республики Казакова Екатерина Федоровна — редактор ядринской районной газеты «Знамя труда», Трофимов Вячеслав Владимирович — заместитель руководителя Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики — начальник управления делами и документационного обеспечения.
Присвоены почетные звания:
«Заслуженный врач Чувашской Республики» Горячкиной Лидии Алексеевне — заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей № 1 — врачу-неонатологу Президентского перинатального центра, Капитоновой Надежде Валентиновне — заведующей отделением анестезиологии-реанимации — врачу-анестезиологу-реаниматологу Городской детской больницы № 2, г. Чебоксары, Пустобаевой Наталии Геннадиевне — заведующей Канашским отделением — врачу-фтизиатру Республиканского противотуберкулезного диспансера;
«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Шишовой Наталье Владимировне — редактору шумерлинской газеты «Вперед»;
«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Федотову Андрею Николаевичу — инженеру-энергетику асфальтобетонного завода ООО «ВолгаДорЛайн», г. Канаш.