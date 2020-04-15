«Советской Чувашии» исполнилось 103 года

Сто три плюс…

Дата хоть и некруглая, но весьма почтенная и значимая не только для редакции и читателей — ведь каждый газетный год отражает год жизни нашей республики.

Какой именно год — конечно, не из всех 103-х, хотя бы из ближайших 50-ти — был для вас самым памятным? Этот вопрос мы накануне дня рождения газеты задали людям, проработавшим в «СЧ» много лет. А заодно посмотрели, о чем писала в эти памятные годы наша газета.

Владимир ЖЕБИТ

ТАК И СВЕЛА СУДЬБА НАС

Год 1967-й был богат на важные события. В стране отпраздновали 50-летие Октябрьской революции, в Волгограде открыли самую высокую в мире статую Родина-мать, а в Москве — Останкинскую телебашню. Много знаменательных событий произошло и в Чувашии. Совмин СССР утвердил проектное задание на строительство Чебоксарской ГЭС. Жители республики получили возможность смотреть в цвете передачи Центрального телевидения. Открылся Чувашский государственный университет…

Судьбоносным стал 1967 год и для нас, пятерых выпускников факультета журналистики Ленинградского госуниверситета. В то время в «Советской Чувашии» уже работали выпускники этого вуза — замредактора Михаил Иванов и зав. отделом информации Валерий Железнов. Видимо, по их совету главный редактор газеты Матвей Семенов и поехал в Ленинград. Там он встретился и лично побеседовал с несколькими выпускниками. И вот 1 августа мы впервые ступили на перрон Чебоксарского вокзала. У каждого из нас судьба сложилась по-разному.

Василий Корсунов, зарекомендовавший себя знатоком сельского хозяйства, через несколько лет вернулся на родину, в Ставропольский край. Трудился в краевой газете, был заведующим сектором печати крайкома, затем — редактором областной газеты в Карачаево-Черкесской АО. К сожалению, довольно рано ушел из жизни.

Анатолия Финько многие читатели запомнили как талантливого фельетониста и карикатуриста. После отъезда в Москву он работал в журнале «Крокодил», в газете «Труд», сотрудничал с другими столичными изданиями. Но несколько лет назад тоже преждевременно навсегда ушел от нас.

Большие надежды подавал Александр Глушаков. Его, беспартийного, назначили исполняющим обязанности зав. отделом промышленности, строительства и транспорта — случай по тем временам невероятный. Увы! Похоже, такое внимание к его персоне вскружило Саше голову. Он уехал из Чувашии в Калининград, сменил профессию, а вскоре и вовсе его не стало.

Ну а мы с Николаем Пейковым остались верны приютившей нас республике. И вот уже почти 53 года живем здесь. Николай Пейков — болгарин, родившийся в Молдавии, быстро освоился в Чувашии. Возможно, сказалась схожесть болгарского и чувашского языков. В «СЧ» он работал в разных отделах, но особенно проявил себя на должности зав. отделом культуры, литературы и искусства.

В 1991 году наступили другие времена, и Пейков ушел сначала в газету «Чебоксарские новости», затем трудился в газетах «Молодежный курьер», «Правительственный вестник», «Бизнес-среда».

Начиная с 2000 года он параллельно преподавал болгарский язык на филологическом факультете ЧГУ, выпустил два учебных пособия: «Обратный словарь русских личных имен» и «Учебник болгарского языка».

А пятый, как теперь бы сказали, из понаехавших в редакцию, — автор этих строк. По существу, в Чувашии прошли две трети моей жизни и я никогда не пожалел, что связал свою жизнь с республикой и ее замечательной столицей. Здесь выросли мои сыновья, внучки… Удовлетворен я и тем, как сложилась моя творческая жизнь. Начинал, как и все, младшим литсотрудником, был заместителем ответственного секретаря, заведующим отделом, ответственным секретарем. Когда настали лихие времена, считаю, тоже не затерялся. Работал редактором многотиражки и доцентом факультета журналистики в ЧГУ. Участвовал в выпуске республиканской Книги Памяти.

В последние годы снова начал сотрудничать с родной «Советской Чувашией». Рад, что в газете трудятся мои бывшие ученики с факультета журналистики, а главное, что они помнят меня. Как говорил Абдулла из «Белого солнца пустыни»: «Что еще надо человеку, чтобы достойно встретить старость?»

Вячеслав ИВАНОВ

ГОД ТУЧНОГО УРОЖАЯ И ОБИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ

Мне довелось работать с четырьмя главными редакторами. И в период работы с каждым есть год, запомнившийся надолго. Но какого редактора выбрать? Назовешь одного, не упомянув другого, обидится — видно, мол, не лучший его период был…

И все же самым памятным для меня, наверное, стал год, когда я пришел на работу в «Советскую Чувашию». Это был июль 1976 года. Назначили меня корреспондентом в отдел сельского хозяйства. А в республике в том году созрел просто небывалый урожай зерновых. Естественно, обком нацелил всех, кого можно, на его сбор без потерь. В том числе и «Советскую Чувашию» как свой печатный орган.

С колес мне пришлось заняться освещением уборки. Причем выезжали в районы мы зачастую не по отдельности, а разом на двух машинах. Кто-то писал непосредственно о производстве, другой — о бытовых и культурных условиях для комбайнеров. Все бы ничего, да зарядили дожди, в иные дни — с утра до вечера, и так почти всю уборочную. Приезжаешь в колхоз, а комбайны у поля стоят, заехать не могут. В другом хозяйстве их тракторами по полю таскают, в третьем — колхозники с серпами вышли… Будучи парнем деревенским, я сильно переживал, что урожай гибнет. Не раз тоже брал серп и пару часов неумело им орудовал.

Но валовой сбор зерна в республике в тот год даже при этих катаклизмах оказался рекордным. Хотя немало хлеба и картошки осталось в полях. А комбайнер Сурков из знаменитого колхоза «Победа» Яльчикского района даже удостоился Государственной премии СССР. Перед октябрьским праздником вызывает меня редактор Михаил Иванович Иванов — надо срочно выехать за очерком о лауреате.

Приехал в «Победу», а лауреат убыл в Москву, в Останкино на запись праздничной передачи… Председатель Евтихеев тоже в отъезде. Что делать? Без материала, который должен выйти в праздничном номере через пару дней, меня просто уволят, думал я, бредя по грязной сельской улице. Но взял себя в руки и зашел в первый попавшийся дом — расскажите все, что знаете о Суркове… Потом в другой, третий, далее — в правление, где застал парторга.

На следующее утро очерк был готов. Как собирал материал — решил не рассказывать поначалу. Но Михаил Иванович, профессионал, сразу понял, как. Очерк понравился в обкоме. Но для меня не это было главное: через неделю он был вывешен на редакционной доске лучших публикаций. Это была первая моя публикация на «красной доске». Тоже запоминающееся событие.

1967 год, август В конце июня Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат выпустил миллиардный метр готовой ткани. В честь этого события было решено разослать по стране дубликаты миллиардного метра с письмом-обращением к покупателям и просьбой сообщить на комбинат о своей покупке. И вот в последний день июля на отделочную фабрику комбината пришло письмо из Донбасса, от медсестры из г. Горловка Таисии Колозинской. Когда в магазине ей стали отмерять ткань, из рулона выпало письмо чебоксарских текстильщиков. Тов. Колозинская немедленно откликнулась на это обращение. А вчера коллектив отделочной фабрики отправил покупательнице ответ и памятный сувенир. Многие телестудии Советского Союза приступили к подготовке первой программы для цветного телевидения. На днях группа творческих и технических работников Казанской студии кинохроники побывала в Чебоксарах. Здесь они сделали для цветного телеконцерта съемку и запись песни чувашского композитора Григория Хирбю «Любимые Чебоксары» в исполнении Чувашского государственного ансамбля песни и танца.

Вячеслав РОМАНОВ

ИСПОРЧЕННАЯ ПЛЕНКА

Памятных моментов в «Советской Чувашии», конечно, было много. Но особое место в сердце занимают люди. Часто вспоминаю о главреде «Советской Чувашии» Михаиле Иванове, именно он пригласил меня в 1981 году в главную республиканскую газету. С теплотой вспоминаю о нашей совместной работе с коллегой, журналистом Львом Васильевым. Эх, сколько мы с Левой исколесили путей-дорог по деревням и районам…

Ну а самый запомнившийся год, пожалуй, все-таки первый год моей работы в газете. До «Советской Чувашии» я десять лет проработал в ядринской газете «Знамя труда». А потом меня пригласили в «СЧ». Помню, первый фоторепортаж был об известных ученых. Но, видимо, я немного переволновался и чуть было не сорвал задание, неважно проявил пленку. Михаил Иванович с пониманием отнесся к моей первой пробе, ну а потом все пошло как надо.

Жизнь, что называется, закипела и закрутилась. События, встречи, поездки, известные на всю страну люди, труженики соцтруда, передовые хозяйства — я попал не только в самую престижную газету республики, но и в самую гущу событий. Я считал для себя почетным работать в «Советской Чувашии», изо всех сил старался и всю душу вкладывал, чтобы не подвести газету.

1981 год, май Вместе с чебоксарцами встретила Первомай и группа студентов и преподавателей Эгерского педагогического института имени Хо Ши Мина. Они приехали на производственно-ознакомительную практику в наш педагогический институт. — Нас всюду встречают тепло, по-братски, — говорят преподаватели Ласло Рац и Дезию Молнар. — Позавчера мы были на институтском вечере российско-венгерской дружбы, а вчера стали свидетелями ярких первомайских торжеств на площади Ленина… В будущем году начнется застройка 4-го микрорайона новоюжного жилого массива, рассчитанного более чем на 20 тысяч жителей. Границы микрорайона пролягут по улицам Хузангая, Эгерской, Кукшумской и проспекту 9-й пятилетки. Проектировщики постарались учесть нынешнюю демографическую ситуацию в городе — предусматривается строительство несколько большего числа детсадов по сравнению с обычными нормами.

Иван МИХЕЕВ

ЧАСЫ С ГРАВИРОВКОЙ

Если попробовать определить, какой год работы в «Советской Чувашии» в профессиональном плане запомнился особенно, то я назвал бы 1982-й. Тогда мне впервые поручили командировку за пределы Чувашии — в Саратов. На российском уровне были признаны успехи саратовцев в выращивании, хранении и реализации овощей. Нужно было вникнуть в этот опыт и рассказать о нем в нашей газете.

Поездка обещала быть интересной — новый для меня город, новые люди, новые встречи и впечатления. Но… Вышел в Саратове из аэропорта и невольно растерялся — куда податься? Выручила помощь здешних коллег. Стараниями зам.редактора областной газеты «Коммунист» Николая Зорина были решены все бытовые вопросы. К примеру, в столовую саратовского Дома печати (с пропускным режимом) я заходил как свой человек. Сразу в день приезда, также при содействии коллег, удалось побывать в овощеводческом совхозе. К вечеру первого дня собранного материала набралось уже полблокнота. Вот это удача!

На другой день к помощи подключился и партийный орган. Сам заведующий торговым отделом горкома КПСС ездил со мной по магазинам и плодоовощным базам. Кажется, в этой командировке я начал понимать, что в нашей работе мало «журналистской хватки». Нужна еще — пусть, может быть, и немного наивная — надежда на помощь добрых людей, а они, оказывается, встречаются всюду.

Чем примечательна наша профессия, так это тем, что иногда преподносит, а лучше сказать дарит, неожиданные встречи. Ну вот, например, как эту, в Саратове.

Ходил я ходил по коридорам редакции «Коммуниста» и думаю — дай-ка к кому-нибудь загляну. Интересно узнать, как коллеги поживают. Постучался наугад в ближайшую дверь, а обратно вышел… через час с лишним. Поговорили! Замечательный попался человек, душевный, хотя должность звучала довольно строго: ответственный секретарь. А после того, как он произнес деликатно-загадочное признание, что когда-то газета «Советская Чувашия» была им читаема, — я и вовсе стал считать его почти земляком. Оказалось, что в 60-х годах после института он несколько лет работал в Чувашии учителем сельской школы и сохранил о той поре трогательные воспоминания.

В конце концов материал я собрал, и корреспонденция на заданную тему была напечатана. Но «производственная» сторона со временем как-то забылась, а вот память о встреченных в Саратове людях жива до сих пор.

А еще 1982-й преподнес приятную неожиданность. В редакционном соцсоревновании по итогам года редколлегия присудила приз — часы. И хотя из-за поломки они давно не ходят, я их храню. Мне они дороги. На корпусе часов с тыльной стороны гравировка: «Советская Чувашия» — 1982.

1982, апрель На базе Волго-Камского участка «Гидромонтаж» завершается контрольная сборка опоры ЛЭП-500, которая будет установлена на нижнем бьефе здания ГЭС. Для передачи вырабатываемой электроэнергии на открытое распределительное устройство на нижнем бьефе будет установлено пять опор. Конструкции эти, весом 350 тонн и высотой 75 метров каждая, образуют над автодорожным мостом своеобразную арку. Июнь «Легендарный герой Гражданской войны Василий Иванович Чапаев родился в деревне Будайка, ныне вошедшей в черту Чебоксар. На месте дома Чапаевых установлены памятные гранитные плиты… В то же время журналистом Н.А. Стуриковым разыскан подлинный дом Чапаевых, проданный в одно из сел Чебоксарского района. Как решается вопрос восстановления этого дома?» — спрашивает читатель газеты И. Иванов. Как сообщил первый заместитель председателя исполкома Чебоксарского горсовета А.С. Никитин, 2 июня на заседании исполкома горсовета принято решение о приобретении, перевозке и восстановлении подлинного дома В.И. Чапаева, который находится в д. Тохмеево Чебоксарского района. Решено установить его в сквере Чапаева, возле музея, что образует единый мемориальный комплекс. Осуществить работы по перевозке и восстановлению дома поручено производственному объединению имени В.И. Чапаева.

Африкан СОЛОВЬЕВ

СЕМЬ РАЗ ПОДУМАЙ, ОДИН РАЗ НАПИШИ

В «СЧ» довелось мне поработать в 1984-2013 годах, плюс пять лет — в «Молодом коммунисте», ставшем затем дочерним изданием «СЧ». И все эти 34 года в цепкой памяти — масса событий приятных и не очень, уйма достижений и неудач.

Как забыть 1985-1990-е? Перестройка! Журналисты шашками махали — держись! Читатели взахлеб поддерживали. Тираж газеты взлетел. Об опыте «СЧ» рассказывали центральные газеты и телевидение… Но вспоминается многое больше с разочарованием, даже стыдом. Не случайно «перестройку» с долей горького юмора стали называть «катастройкой».

В 90-е стали вдумчивее. О приватизации, противостоянии во власти, выборах, других привычных и странных вещах старались писать взвешеннее, всесторонне. Но все же, все же без перекосов не обходилось…

Ну а одним из приятных памятных событий в моем субъективном представлении стал 2009 год, когда группа сотрудников «СЧ» была отмечена Премией Правительства России в области печатных СМИ — выше официального признания в сфере медиа нет. Это стало оценкой государством творческих достижений всего коллектива (газета была одной из популярнейших) и экономической состоятельности издания («СЧ» не получала ни рубля бюджетных дотаций).

Потому, с учетом опыта 80-90-х, нулевых, — пожелание молодым журналистам. Не торопитесь начисто отвергать все прошлое и взахлеб восторгаться всем новым. И, наоборот, не спешите ставить под сомнение все, что пытается внедрять меняющаяся власть. Тут в самый раз вспомнить перефразированную истину: семь раз подумай, один раз напиши.

2009 год, апрель В Чувашии проходит первый, заочный этап конкурса по отбору российских волонтеров для работы на зимних XXI Олимпийских играх и X Паралимпийских играх 2010 года в канадском Ванкувере. Конкурс объявлен оргкомитетом зимней Олимпиады-2014 в России. И опыт его работы станет своего рода точкой роста для организаторов Сочинских волонтерских проектов (финальный российский отбор в итоге прошел студент факультета иностранных языков ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Константин Субботин — он работал волонтером на Паралимпиаде в Канаде. — Прим. ред.) Недавно в гостях у студентов факультета журналистики Чувашского госуниверситета побывал известный телеведущий Владимир Познер. Ему задавали много вопросов, спросили и о том, не собирается ли он пригласить Президента Чувашии Николая Федорова в свою программу? «Да, конечно. Он человек крайне интересный, — ответил Владимир Владимирович. — Я думаю, что это произойдет. Тут надо соблюдать и некоторые правила игры. Существует большая ревность между главами субъектов федерации — ну почему пригласили этого, а не другого, не меня… Потом у вашего Президента есть манера вещи называть своими именами. Это может не понравиться. А я бы не хотел его подводить. Но в принципе для меня он интересный человек, думаю, что он интересный человек и для страны».

Александр БЕЛОВ

ДАЖЕ БРАК УКРАЛИ…

Вспоминается 1986 год. Это было особое время — перестройка. Газеты вставали на новые рельсы, партийный диктат уходил в прошлое, журналисты обретали свободу слова.

К нам в «Советскую Чувашию» на месяц или два был командирован Дмитрий Сергеевич Авраамов — заместитель главного редактора журнала «Журналист». Москва хотела подтянуть провинциальную прессу до уровня федеральной. Пожалуй, это был единственный случай в практике партийного руководства — направлять на периферию эмиссаров печатного слова.

Дмитрий Сергеевич негласно брал на себя ответственность за наши публикации, он мог своим авторитетом прикрыть любого журналиста. Он побуждал к гласности и осуществлял творческий надзор. В редакции царил подъем, мы ничего не боялись, стали появляться правдивые статьи о чиновниках, директорах предприятий.

Тираж «Советской Чувашии» перешагнул за 100 тысяч экземпляров. В киосках газета не задерживалась, ее моментально раскупали. И тогда ее начали воровать работники типографии, чтобы утром отнести на вокзал и там с рук продать. Место людное, в двух шагах от Дома печати. Выносили, конечно, только бракованные номера. Их бизнес процветал недолго — милиция задержала. В «Советской Чувашии» появилась заметка об этом…

Такой свободы прессы не припомню ни до, ни после.

А Дмитрий Сергеевич вскоре стал редактором «Журналиста», но связь с коллективом «Советской Чувашии» не прерывал. И нередко помещал наши статьи в федеральном журнале.

1986 год, апрель Год без спиртного работает кафе «Молодежное» в Новочебоксарске. Это сейчас мы естественным образом воспринимаем факты преображения кафе и ресторанов в безалкогольные. Появляются они в городах и райцентрах, поселках и деревнях. А вот безалкогольное кафе в Новочебоксарске открылось еще в апреле прошлого года, то есть до опубликования постановления ЦК КПСС о преодолении пьянства и алкоголизма. На вопрос читательницы Т. Петровой: «Почему так редко бывают в продаже конфеты «Птичье молоко?» — газета отвечает следующее: «Конфеты «Птичье молоко» вырабатываются Чебоксарской кондитерской фабрикой согласно плану–заданию, утвержденному Роскондитерпромом исходя из имеющихся ресурсов. В состав основного сырья для изготовления этого вида конфет входит агар-агар, который предприятие получает строго по фондам. За 5 месяцев 1986 года выработано всего конфет 5875 тонн, в том числе «Птичьего молока» — 15,7 тонны».

Петр КОЛЬЦОВ

СВАДЬБА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Уместить 30 лет, отданных газете «Советская Чувашия», в нескольких абзацах? Сложную задачу мне задали…

Конечно же, вспоминается работа собственным корреспондентом газеты в Новочебоксарске. Город только-только зарождался, и все, что там строилось, — первые жилые дома, ГЭС, химкомбинат, больницы, школы — все происходило на моих глазах. Наверное, не было ни одной стройки в городе, где бы я не побывал. И меня там хорошо знали, принимали за своего. С рабочими обедали за одним столом, а однажды труженики земснаряда даже позвали на свадьбу. Торжество провели прямо в коллективе, на берегу Волги, буквально на рабочих местах. Репортаж об этом событии потом вышел на страницах «Советской Чувашии».

В верхах ходили разговоры, что собкор газеты владеет информацией о происходящем на стройках лучше, чем некоторые должностные лица. Порой за свежей информацией ко мне напрямую обращались журналисты всесоюзных газет — говорили в шутку, что более надежного и осведомленного источника не найти.

Рассказывать на страницах газеты о людях — о простых строителях, рабочих, бригадирах, благодаря труду которых город рос и расцветал, — вот что больше всего мне нравилось. О каждом хотелось написать. Для меня было счастьем видеть, как заселяются первые дома, благоустраиваются улицы, люди обзаводятся семьями, появляются коляски с маленькими детьми. Помню, каким грандиозным событием было появление на свет в новом городе первого ребенка… Люди радовались, и я вместе с ними.

Николай ПЕЙКОВ

ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА

…Невообразимое тут что-то творится. Доклад большой и, судя по всему, идет к концу, а об отделе партжизни, главном отделе любой редакции, пока ни слова. Зато — сплошной отдел информации. Тут надо разобраться. И Константин Иванович Филин, старший корреспондент отдела партийной жизни, взял слово в прениях.

«Получается, — начал он, — что все успехи редакции куются отделом информации. Тут явный перебор. Вот есть, например, симфонии Дмитрия Шостаковича. Это, образно говоря, и применительно к редакции — отдел партжизни. А еще есть легковесная и пустая песенка про последнюю электричку: «Опять от меня сбежала последняя электричка…» Какое «великое творение»!.. А слушать-то нечего».

Вступать в спор с Константином Ивановичем никто не стал. Народ промолчал, оставив Филина в недоумении.

После собрания я заманил к себе в отдел фотокора Бориса Иванова и, как говорят бюрократы, поставил перед ним задачу — изобразить на табличке из ватмана вагон электрички. Главные его пассажиры — сотрудники отдела информации в шаржированном виде. А дальше — авторы отдела: кто-то удобно устроился в кресле, кто-то только что вскочил в вагон, кто-то в растерянности — потерял фирмовую пуговицу модного пальто, кто-то бежит вслед за вагоном, ногами пересчитывая шпалы… Славный получился рисунок: гордись, худграф Чувашского педагогического университета, своим питомцем.

Это художество мы пристроили на место таблички с названием отдела. Редакционная публика, как сегодня говорит молодежь, в отпаде.

…Несколько месяцев висело на двери нашего отдела это творение. Народ к новизне привык, и потом, когда табличку сняли, восстановив официальную версию, еще долго по ту сторону двери раздавался вопрос: «А где «последняя электричка?..»

Подготовили Людмила Арзамасова, Игорь Герасимов, Ольга Казакова, Екатерина Казнина, Ольга Лебедева, Елена Тры

На фото: Новобранцы «СЧ» 1967 года, выпускники факультета журналистики Ленинградского госуниверситета (слева направо): в первом ряду — Василий Корсунов, Николай Пейков; во втором ряду — Анатолий Финько, Владимир Жебит, Александр Глушаков и Галина Калашникова (газета «Молодой коммунист») с заведующим отделом писем «Советской Чувашии» Петром Кольцовым — он второй слева во втором ряду.