Сейф одного из чебоксарских предприятий «разгрузил» грузчик

Работник воспользовался выходными днями, чтобы «облегчить» кассу предприятия…

Перед новогодними праздниками в сейфе базы, расположенной на окраине Чебоксар, осталась выручка в сумме около 70 тыс. рублей. Одним из немногих, кто видел, как продавец положила деньги в железный ящик, был грузчик предприятия. Он еще уточнил у коллег, выйдет ли директор на работу в ближайшее время.

Подобный вопрос никого не насторожил до тех пор, пока по окончании продолжительных выходных продавец не обнаружила пропажу выручки из сейфа. На кадрах камеры видеонаблюдения, установленной в помещении, руководитель базы с удивлением узрел своего грузчика, который сначала пытался открыть железный ящик канцелярским ножом, а потом взломал его гвоздодером. Сообщение о краже поступило в полицию.

Сам взломщик на рабочем месте после праздников не появился. Как установили сотрудники уголовного розыска ОП № 3 УМВД России по г. Чебоксары, ранее судимый мужчина сразу после совершения преступления выехал в Ульяновскую область. Кстати, о богатом криминальном прошлом грузчика его работодатели осведомлены не были.

Но похищенные деньги недолго грели душу беглеца: в соседнем регионе, пробираясь между населенными пунктами окольными путями, 37-летний чебоксарец провалился под лед. Сам-то выбрался, а вот пачка денег была да сплыла.

Ущерб, по информации следователя ОП № 3 УМВД России по г. Чебоксары старшего лейтенанта юстиции Анастасии Лобановской, обвиняемый возместил, заняв деньги у своих родственников. Суд это учел как смягчающее вину обстоятельство, но у чебоксарца имелась непогашенная судимость, и в итоге он получил 8 месяцев лишения свободы строгого режима. Решение мирового судьи еще не вступило в законную силу.