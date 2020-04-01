Банкиры рассказали о новых видах мошенничества на фоне коронавируса

Тест на дому и матпомощь за ущерб

Сбербанк выявил несколько новых связанных с коронавирусом мошеннических схем похищения денег у россиян. Об этом рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.

«Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, «компенсации за ущерб от вируса» — злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные», — сказал Кузнецов.

Злоумышленники пользуются тем, что многие россияне сейчас работают удаленно. Например, регистрируют домены, содержащие название популярного сервиса видеосвязи Zoom. С момента начала пандемии коронавируса зарегистрировано около 1,7 тысячи новых доменов.

Также мошенники пользуются тем, что сейчас можно платно сдать тест на коронавирусную инфекцию. Они сообщают россиянам по телефону о том, что те якобы контактировали с зараженным человеком и предлагают сдать анализ на дому, оплатив его онлайн. За услуги просят 5 тысяч рублей. По той же схеме предлагают купить дорогостоящие лекарства тем, у кого якобы уже выявлен коронавирус. Вместо лекарств жертвы получают пищевые добавки.

Преступные группировки, действующие по таким схемам, работали на территории республик Марий Эл и Чувашия, Московской и Ростовской областей. Их представителей задержали в начале апреля правоохранительные органы. В целом, как и раньше, кибермошенники используют методы социальной инженерии, заключил представитель Сбербанка: «Они применяют любую актуальную тематику, но их цель остается неизменной — украсть ваши данные и деньги».

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА В последнее время поднялась волна мошенничеств, связанных с темой COVID-19. Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович дал советы, как не попасться на удочку аферистов. «Не стоит реагировать на смс, какая бы информация в них не содержалась, — говорит он. — Тем более не надо нажимать на различные ссылки, которые вам пришли в сообщении». Масалович также отметил, что хорошим решением будет завести вторую банковскую карту. На ней хранить только небольшие суммы и оплачивать ею все покупки вместо основной карты. И напомнил, что ни при каких условиях нельзя диктовать содержимое смс-сообщений, а также данные с кредитной карты другим людям. Кроме того, эксперт рассказал, как действовать, если вы ответили на звонок, и он кажется вам подозрительным: «Никогда не реагируйте сразу, именно на это расчет. У мошенника задачи всего две: первая — спровоцировать неконтролируемую реакцию, вторая — вызвать вас на диалог. Поэтому надо прервать разговор, сказав, что вы перезвоните через час. Это даст вам время проверить информацию».

Евгений Гайва

Фото gorod48.ru