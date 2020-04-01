Завхоз детсада в Ядрине присвоила деньги работников

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшей заведующей по хозяйственной части одного из детских садов города Ядрина.

Она подозревается в присвоении денег работников детского сада. По версии следствия, весной прошлого года заведующая по хозчасти собрала с них за питание в столовой учреждения более 42 тысяч рублей, однако на расчетный счет детсада их не внесла, а распорядилась деньгами по собственному усмотрению. Идет следствие, в ходе которого будут приняты меры по возмещению причиненного ущерба.

Опубликовано: 14 апреля 2020 г.


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