Завхоз детсада в Ядрине присвоила деньги работников

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшей заведующей по хозяйственной части одного из детских садов города Ядрина.

Она подозревается в присвоении денег работников детского сада. По версии следствия, весной прошлого года заведующая по хозчасти собрала с них за питание в столовой учреждения более 42 тысяч рублей, однако на расчетный счет детсада их не внесла, а распорядилась деньгами по собственному усмотрению. Идет следствие, в ходе которого будут приняты меры по возмещению причиненного ущерба.