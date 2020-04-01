До 9 Мая — совсем чуть-чуть…

Мы привыкли измерять продолжительность событий и явлений, отталкиваясь от их начала. Например, 14 апреля 1945 года — 1393-й день Великой Отечественной войны. Да, весной 1945-го года каждый чувствовал, что до конца войны остались считанные недели и дни, но точной даты никто не мог и предположить. Нам сегодня проще — мы знаем и цену этой Победе, и точный ее день. И можем вести своего рода обратный отсчет.

14 апреля 1945 г., суббота. До Победы — 25 дней.

Медалью «За отвагу» в этот день отметили писаря техчасти 20-го гвардейского танкового полка 3-й гвардейской механизированной бригады 1-го механизированного корпуса 3-го Украинского фронта гвардии младшего сержанта Алексея Ивановича Иванова из Цивильского района за то, что он «честно и аккуратно вел учет и отчетность матчасти и ГСМ. Выезжая в боевые порядки танковых подразделений, под огнем пр-ка уточнял состояние матчасти, ход ремонта и сроки выхода из ремонта».

Шофер транспортной машины 3-го дивизиона 23-го гвардейского минометного полка гвардии ефрейтор Петр Иванович Кормилицин из села Беловолжск Козловского района «на всем протяжении наступательных боев четкой работой обеспечивал дивизион подвозом боеприпасов и всего необходимого для боя и тем самым содействовал выполнению боевых задач». Он награжден медалью «За боевые заслуги».

В бою за село Лази 25 марта 1945 г. отличился заряжающий 82-мм миномета 3-го гвардейского стрелкового полка 4-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии красноармеец Ананий Трифонович Трифонов из деревни Мошкасы Чебоксарского района. Когда противник перешел в контратаку, он в составе своего расчета уничтожил до 12 немецких солдат, контратака была отбита. 14 апреля гвардии красноармейцу Трифонову была вручена медаль «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 14 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта с боями заняли более 60 населенных пунктов… Западнее Вены войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, форсировали реку Трайзен и заняли город Герцогенбург, а также более 60 других населенных пунктов… «Красная Чувашия» публикует отчет с собрания партийного актива г. Чебоксары: «Состоялось собрание партийного актива г. Чебоксар, обсудившее доклад секретаря Чувашского обкома и Чебоксарского горкома ВКП (б) тов. Чарыкова о благоустройстве города… Даже в условиях войны ассигнованы значительные суммы на сооружение в городе больничного городка на 400 мест, 24-квартирного дома, детского сада на 100 мест. Заканчивается реконструкция старого здания театра, в ближайшие годы мы должны будем построить новый театр.Перспективы развития Чебоксар требуют превращения столицы республики в культурный, благоустроенный город — с садами и парками, с чистыми и удобными улицами и дворами, с местами разумных развлечений и отдыха».

Фото с сайта xoroshiy.ru: Апрель 1945 года. До Берлина уже совсем близко.

15 апреля 1945 г., воскресенье. До Победы — 24 дня.

«На подступах к населенному пункту Турнише проявил себя смелым и инициативным мотоциклистом. В бою по захвату переправы через канал в деревне Турнише 3.4.45 года на полной скорости подскочил к мосту, который немцы подготовили к взрыву, своими действиями он увлек за собой и остальные машины. Спешившись, уничтожил 7 немецких солдат и в полной исправности захватил машину» — эти строки из приказа по 3-му отдельному мотоциклетному полку 3-го Украинского фронта от 15 апреля 1945 г. о награждении водителя 2-й мотоциклетной роты полка гвардии ефрейтора Василия Федоровича Федорова из деревни Килейкасы Цивильского района медалью «За отвагу».

«В бою за населенный пункт Гермау, Восточная Пруссия, участвовал в уничтожении одного станкового пулемета» орудийный номер батареи 76 мм пушек 21-го гвардейского артиллерийского полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта гвардии старший сержант Николай Прокопьевич Казаков из деревни Хирлукасы Красночетайского района. 1 мая Николай Казаков награжден медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 15 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли более 60 населенных пунктов… Войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта окружили и разгромили группу немецких войск, пытавшихся отступить от Вены на север. Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, 15 апреля овладели на территории Австрии городом Санкт-Пельтен — важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев на реке Трайзен. В редакционной передовице «Красной Чувашии» «Накануне экзаменов в школах» поднята извечная школьная тема: «За последнее время выявлены факты, когда отдельные учителя, вместо систематического, планомерного повторения, составляют готовые ответы на вопросы в экзаменационных билетах и дают их зазубривать учащимся (Цивильский и Ишлейский районы). Надо решительно пресечь эту антигосударственную практику!»

16 апреля 1945 г., понедельник. До Победы — 23 дня.

«16.04.45 г. под сильным арт. обстрелом переправы через р. Одер доставил горюче-смазочные материалы на ОП, чем обеспечил бесперебойное ведение огня». За это шофер-красноармеец 1-го пушечного артиллерийского полка особой мощности Иван Яковлевич Яковлев из Цивильского района 20 мая награжден медалью «За отвагу».

17 апреля 1945 г., вторник. До Победы — 22 дня.

А об этом награжденном рассказал наш многолетний подписчик, ветеран труда Чебоксарского агрегатного завода Ярдов Леонид Иванович, 1933 г.р. Брат его отца Алексей еще до войны переехал из деревни Кораккасы Аликовского района в Свердловскую область. Когда началась война, ушел на фронт. И своим двум сыновьям наказал воевать честно и храбро. Особо отличился старший сын, Иван. К весне 1945 г. у него на груди было уже 3 ордена и медаль «За отвагу». А 17 апреля наводчик батареи 45-мм пушек 446-го стрелкового полка Иван Алексеевич Ярдов отличился еще раз — при захвате плацдарма на западном берегу реки Одер и форсировании реки в районе населенного пункта Хоэн-Вутцов Иван Ярдов из своей пушки уничтожил станковый пулемет, два ручных пулемета и 15 солдат и офицеров противника.

С наступлением темноты он совместно со своим расчетом форсировал Одер и вел бой в боевых порядках стрелковых подразделений. За подвиг в этом бою гвардии сержант Ярдов 23 мая был награжден орденом Славы 2-й степени.

А о скольких подвигах уроженцев Чувашии, призванных из других областей и республик, мы еще не знаем?

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 17 апреля на Земландском полуострове западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли город и порт Фишхаузен… Остатки разгромленной группы немецких войск отброшены в район порта Пиллау, где и уничтожаются нашими войсками… Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 17 апреля овладели центром нефтеносного района Австрии — городом Цистерсдорф, а также заняли более 30 других населенных пунктов… Войска 3-го Украинского фронта на территории Австрии севернее и западнее города Санкт-Пельтен с боями заняли населенные пункты… На остальных участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.

18 апреля 1945 г., среда. До Победы — 21 день.

«В боях по овладению д. Одра (Польша) 18 апреля 1945 года под артиллерийским и минометным огнем противника за короткий промежуток времени устранил неисправности двух орудий, в результате чего обеспечил бесперебойное ведение огня по огневым точкам и живой силе противника, мешавшей продвижению нашей пехоты», артиллерийский мастер 6-й батареи 3-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии старшина Порфирий Георгиевич Егоров из Ядринского района. Его ратный труд 5 мая отмечен медалью «За отвагу».

«В период боев с 18 апреля по 30 апреля 1945 года, несмотря на трудные условия, сумел обеспечить конский состав эскадрона хорошей и своевременной ковкой, проявляя при этом инициативу по приобретению ковочного материала» кузнец 6-го эскадрона 7-й гвардейской кавалерийской дивизии гвардии рядовой Герий Гордеевич Алексеев из деревни Малое Буяново Шемуршинского района. Приказом от 15 мая он награжден медалью «За отвагу».

Орден Красной Звезды получил в этот день сварщик 7-й мото-понтонно-мостовой бригады РГК красноармеец Василий Петрович Смирнов из деревни Нижарово Янтиковского района. Под обстрелом вражеской артиллерии и ежедневной бомбардировкой он в течение 5 суток заварил 36 полупонтонов, благодаря чему наводка паромных переправ через реку Одер была обеспечена в срок.

Командир отделения 1-го стрелкового батальона 39-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии сержант Николай Семенович Бразюткин (Брюзаткин?) из деревни Русские Атаи Красночетайского района, призванный в РККА ровно год назад, в этот день совершил подвиг, за который командиром полка Золотовым был представлен к званию «Герой Советского Союза»:

«18.4.1945 г. в бою за населенный пункт и высоту сев.-зап. Мальнув (Германия) тов. Бразюткин проявил исключительное бесстрашие и мужество — противник обстреливал боевые порядки, и штурмовать высоту было невозможно. Бразюткин со своим отделением пробрался к подъемам высоты, сделал подходы в минных полях и проволочных заграждениях. Пр-к заметил смельчаков и открыл огонь, но тов. Бразюткин не растерялся и с возгласами «За Сталина! За Родину! Вперед!» за ним поднялась вся рота. Высота была взята штурмом с незначительными потерями.

Исключительное бесстрашие тов. Бразюткин проявил в бою за населенный пункт Вендиш-Рит. Со своим отделением подполз к дому, откуда пр-к вел огонь и не давал возможности продвигаться нашим подразделениям, забросал гранатами засевших там немцев. Больше из этого дома огня не велось, этим дал возможность беспрепятственного прохода стрелковым подразделениям. За время этих боев уничтожил 75 немецких солдат.

За проявленное мужество, отвагу и бесстрашие достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Командир 39-го стрелкового полка подполковник Золотов. __ мая. 1945 г.»

Приказом от 9 июня 1945 г. по войскам 69-й армии Николай Семенович награжден орденом Красного Знамени.

К сожалению, не удалось проследить судьбу сержанта-героя. В Книге Памяти Чувашской Республики (часть 1, том 5, стр. 41) указано, что рядовой Брюзаткин пропал без вести 9 мая 1945 г. Сегодня трудно понять, на чем основано это утверждение. В донесениях о безвозвратных потерях 39-го стрелкового полка за апрель-май 1945 г. фамилии Брюзаткин или Бразюткин нет вовсе. В части 2 Книги Памяти ЧР (вернувшиеся с Победой) Николая Брюзаткина (Бразюткина) найти тоже не удалось…

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 18 апреля войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению остатков немецких войск, отброшенных в район порта Пиллау. В боях за 17 апреля войска фронта взяли в плен 8730 немецких солдат и офицеров… Юго-западнее и южнее города Ратибор войска 4-го Украинского фронта с боями заняли более 30 населенных пунктов… На территории Чехословакии войска 2-го Украинского фронта овладели городом Иванчице, а также с боями заняли населенные пункты… Севернее Вены войска фронта заняли на территории Австрии город Мистельбах… На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.

19 апреля 1945 г., четверг. До Победы — 20 дней.

Пулеметчик 1068-го стрелкового полка 313-й стрелковой дивизии 19-й армии 2-го Белорусского фронта красноармеец Кузьма Платонович Платонов из деревни Верхнее Девлизерово Канашского района, призванный на фронт на третий месяц войны, к весне 1945 г. уже имел медали «За боевые заслуги» и «За отвагу». «В боях за овладение городом Гдина показал себя смелым и отважным пулеметчиком. Метким огнем из станкового пулемета уничтожил 13 немецких солдат. По приказу командования первым бросился в атаку и броском гранаты на близком расстоянии уничтожил станковый пулемет противника, мешавший продвижению стрелкового взвода. Своими смелыми и решительными действиями неоднократно способствовал выполнению боевой задачи командования». За этот подвиг красноармеец Платонов 19 апреля награжден орденом Славы 3-й степени.

А его односельчанин старший сержант Иван Апполонович Апполонов, воевавший оружейным мастером боепитания 37-го гвардейского казачьего кавалерийского полка 11-й гвардейской кавалерийской дивизии 3-го Украинского фронта, в этот день получил медаль «За отвагу» за то, «что он на протяжении ожесточеннейших боев с 12 по 19.4.45 г. в трудных условиях отремонтировал 3 станковых пулемета и 4 ручных. При наступлении 19.4.45 г. из личного оружия уничтожил 3 немецких солдат». Ранее был награжден двумя медалями «За боевые заслуги».

20 апреля 1945 г., пятница. До Победы — 19 дней.

Командиром 300-го гвардейского стрелкового полка Гвардейской стрелковой Свирской дивизии гвардии полковником Даниловым подписан наградной лист с представлением к званию Героя Советского Союза командира 3-й минометной роты гвардии лейтенанта Илью Гавриловича Гаврилова из деревни Шималахово Козловского района.

«5 апреля 1945 года в бою за ж. д. и шоссейный узел Дрейштеттен в Австрии товарищ Гаврилов по своей инициативе в критический момент, когда противник перешел в контратаку, взял 1-й и 3-й взводы 7-й стрелковой роты, командиры которых вышли из строя, быстро и энергично занял оборону и отбил 4 контратаки противника, в результате чего противник оставил на поле боя 56 убитых солдат и офицеров. Отбив контратаки противника, товарищ Гаврилов повел группу в атаку и с возгласом «За Родину! За Сталина!» первым ворвался в населенный пункт, расстреливая в упор убегающих немцев.

В этом бою он проявил исключительное умение управлять ротой, в результате чего личным составом, командуемым тов. Гавриловым, подбит 1 бронетранспортер противника и уничтожено до 32 гитлеровцев.

Как командир пулеметной роты сумел обеспечить беспрерывную поддержку огнем стрелковых подразделений батальона на всем протяжении наступательных действий. По его инициативе в трудных условиях, под сильным огнем противника был организован своевременный ремонт вышедших из строя пулеметов. Рота, которой командует тов. Гаврилов, всегда отлично выполняла боевую задачу. За период боев ею уничтожено до 200 солдат и офицеров противника, лично сам убил 16 солдат и 1 офицера.

За успешные действия почти 100% личного состава представлено к правительственным наградам. За личную инициативу, находчивость и умение командовать ротой в бою и героизм, проявленный в боях с немецкими захватчиками, товарищ Гаврилов достоин присвоения звания «Герой Советского Союза». Командир 300-го гвардейского стрелкового полка гвардии полковник Данилов. 20 апреля 1945 года».

Приказом от 27 апреля № 036/н по войскам 9-й гвардейской армии Илья Гаврилов награжден орденом Красного Знамени.

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов