Олег Николаев подписал Указ о мерах поддержки малого и среднего бизнеса

О том, что в условиях распространения коронавирусной инфекции малому и среднему бизнесу в республике будет оказана дополнительная поддержка, врио Главы Чувашии Олег Николаев говорил и на заседании правительства 8 апреля, и на следующий день, в ходе прямой линии с предпринимателями. А уже 10 апреля он подписал соответствующий Указ № 102.

Кабинету министров республики поручено определить перечень видов экономической деятельности, «наиболее подверженных негативным последствиям в связи с ситуацией с COVID-19». Для тех субъектов предпринимательства, сфера деятельности которых соответствует этому перечню, предусмотрены продление сроков уплаты республиканских и местных налогов в части налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов, отсрочка внесения арендной платы за использование республиканского имущества.

Среди неналоговых мер поддержки — предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания или модернизации производства товаров из республиканского бюджета. Кроме того, будут предоставлены субсидии Агентству по поддержке малого и среднего бизнеса и республиканскому Гарантийному фонду с целью увеличения сумм займов, предоставляемых без залога, реструктуризации займов, увеличения гарантийного лимита и снижения минимального комиссионного вознаграждения.

Предприниматели-арендаторы помещений в торговых центрах в ходе прямой линии просили посодействовать в снижении арендной платы за то время, когда торговля была запрещена. В указе предусмотрены меры поддержки собственникам недвижимости, которые предоставят отсрочку уплаты арендной платы субъектам малого и среднего бизнеса. Для них предусмотрены льготы в части уплаты налогов на имущество организаций, физических лиц, земельного налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за период, на который предоставлена отсрочка.

Органам местного самоуправления, юридическим лицам, ресурсоснабжающим организациям Указом рекомендовано предоставить дополнительную помощь малому и среднему бизнесу в рамках своих полномочий.

«Принятие этого документа не означает окончания работы над новыми мерами поддержки бизнеса нефинансового и финансового характера. В дальнейшем документ будет дополнен инструментами, применение которых должно помочь не просто переждать сложный период, а сделать возможным дальнейшее развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашии», — подчеркнул Олег Николаев.