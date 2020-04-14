Росздравнадзор возглавила Алла Самойлова

Алла Самойлова, пять лет проработавшая министром здравоохранения Чувашии, а до этого более десяти лет возглавлявшая Президентский перинатальный центр, назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Распоряжение об этом на прошлой неделе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Новая работа Самойловой, в общем-то, знакома. В июле 2018 года она была назначена советником руководителя Росздравнадзора, а чуть позже возглавила управление ведомства по контролю за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения. А с марта нынешнего года и до нового назначения Самойлова работала руководителем департамента проектной деятельности Минздрава РФ. Кстати, предыдущим руководителем Росздравнадзора был Михаил Мурашко, которого после отставки правительства в январе назначили министром здравоохранения.
Один Ответ
Ст. 27 Конституции РФ закрепляет, что каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Моё мнение — ограничение этого права возможно только при введении ЧП, либо военного положения, которое никто не вводил. У нас объявлен режим самоизоляции, который не имеет никакой правовой природы. Почему не обращают внимания на основной закон государства? Зачем тогда нужна вообще Конституция, если её не выполняют?