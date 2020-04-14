Росздравнадзор возглавила Алла Самойлова

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Алла Самойлова, пять лет проработавшая министром здравоохранения Чувашии, а до этого более десяти лет возглавлявшая Президентский перинатальный центр, назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Распоряжение об этом на прошлой неделе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Новая работа Самойловой, в общем-то, знакома. В июле 2018 года она была назначена советником руководителя Росздравнадзора, а чуть позже возглавила управление ведомства по контролю за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения. А с марта нынешнего года и до нового назначения Самойлова работала руководителем департамента проектной деятельности Минздрава РФ. Кстати, предыдущим руководителем Росздравнадзора был Михаил Мурашко, которого после отставки правительства в январе назначили министром здравоохранения.

Опубликовано: 14 апреля 2020 г.


Читайте также:

В Чувашии возбудитель вируса из Китая не обнаружен
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Правительство отправили в отставку, а новые назначенцы многим хорошо знакомы
Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии назначен Виктор Косачев
Исполняющим обязанности министра культуры Чувашской Республики назначена Роза Лизакова
В электронную регистратуру можно будет попасть только через портал Госуслуг

Один Ответ

  1. Ст. 27 Конституции РФ закрепляет, что каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Моё мнение — ограничение этого права возможно только при введении ЧП, либо военного положения, которое никто не вводил. У нас объявлен режим самоизоляции, который не имеет никакой правовой природы. Почему не обращают внимания на основной закон государства? Зачем тогда нужна вообще Конституция, если её не выполняют?

    reply

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.