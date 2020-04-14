Росздравнадзор возглавила Алла Самойлова

Алла Самойлова, пять лет проработавшая министром здравоохранения Чувашии, а до этого более десяти лет возглавлявшая Президентский перинатальный центр, назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Распоряжение об этом на прошлой неделе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Новая работа Самойловой, в общем-то, знакома. В июле 2018 года она была назначена советником руководителя Росздравнадзора, а чуть позже возглавила управление ведомства по контролю за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения. А с марта нынешнего года и до нового назначения Самойлова работала руководителем департамента проектной деятельности Минздрава РФ. Кстати, предыдущим руководителем Росздравнадзора был Михаил Мурашко, которого после отставки правительства в январе назначили министром здравоохранения.