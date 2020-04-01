На радио стартовал проект о поэтах и писателях-фронтовиках из Чувашии

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в республике реализуется проект «Писатели Победы». Еженедельно на радио звучат рассказы о чувашских поэтах и прозаиках — рядовых и офицерах памятной войны, зачитываются отрывки из произведений. Всего в списке героев шесть десятков фамилий, поэтому передача не завершится 9 Мая, а продолжит выходить в течение года. Кстати, в записи одного из ближайших выпусков примет участие врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Проект «Писатели Победы» придумали сотрудники Республиканской детско-юношеской библиотеки. Они-то и обратились на Радио Чувашии с предложением рассказывать слушателям о фронтовиках.

Опубликовано: 14 апреля 2020 г.


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