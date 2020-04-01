По результатам операции «Оружие» полиция возбудила три уголовных дела

В МВД по Чувашии подвели итоги операции «Оружие». Как сообщают в пресс-службе ведомства, оперативники выявили факт хранения жителем Янтиковского района самодельного стреляющего устройства, изготовленного из пневматического оружия. У 49-летнего шемуршинца стражи порядка изъяли незаконно хранившуюся винтовку ТОЗ, а в доме сельчанина из Мариинско-Посадского района — более 450 граммов пороха. По всем трем фактам возбуждены уголовные дела. Кроме этого 14 лиц привлечены к административной ответственности. Среди других находок — двуствольное и одноствольное ружья, предмет, похожий на пистолет Макарова, и патроны. Изъятое направлено на экспертизу, проводится проверка.

Татьяна Петрова