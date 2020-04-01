Обсуждая проект Основного закона. 5 декабря 1936 года

VIII Всесоюзным съездом Советов рабочих и крестьянских депутатов принята Конституция (Основной закон) СССР — одна из самых демократичных в мире на тот момент. И речь не только о содержательной ее составляющей, но и о механизме формирования окончательного текста. Она стала второй по счету и первой, вынесенной на всенародное обсуждение.

Президиум ЦИК СССР телеграммой от 14 августа 1936 г. обязал все исполкомы местных Советов обеспечить обсуждение проекта новой Конституции гражданами на их родном языке, организовать повседневный учет и обобщение поступающих предложений и дополнений к проекту, дважды в месяц информировать Президиум ЦИК СССР о ходе всенародного обсуждения и присылать сводки вносимых предложений. 23 сентября Президиум ЦИК СССР еще раз директивно указал на необходимость тщательного учета предложений и дополнений, вносимых трудящимися при обсуждении проекта Основного закона страны.

Неудивительно поэтому, что начавшееся летом 1936 г. обсуждение новой Конституции Союза ССР стало одной из наиболее массовых идеологических кампаний того периода. В ее проведение активно включились государственные и партийные органы. Текст был опубликован всеми областными и районными печатными органами, а также издан отдельными брошюрами. В течение пяти месяцев проводились собрания рабочих и служащих, колхозников, коллективов школ и других образовательных учреждений, на которых принимались предложения, замечания и дополнения к тексту Основного закона страны. Агитаторы из числа местных депутатов и активистов направлялись по отдаленным колхозным бригадам для работы с населением «без отрыва от производства». Учитывая общий настрой населения, проект не только изучался на официальном уровне, но и дебатировался на семейных «посиделках». Около 75 млн человек приняли в той или иной форме участие в обсуждении проекта Конституции, озвучено почти 150 тысяч предложений и поправок.

Основываясь на Конституции СССР 1936 года, в июле 1937 г. была принята, в июне 1940 г. утверждена Верховным Советом РСФСР Конституция Чувашской АССР (стала первой действующей Конституцией автономии, поскольку Конституция Чувашской АССР 1926 г. не была утверждена ВЦИК РСФСР и съездом Советов РСФСР). Алгоритм действий республиканских властей был схож с политикой союзных: в июле 1936 г. Президиум ЦИК Чувашской АССР образовал специальную Конституционную комиссию, которая разработала проект, опубликованный на страницах местных периодических изданий и выпущенный отдельной брошюрой. Было организовано и массовое обсуждение проекта.

Хочется отметить одну деталь сравнительного плана. Конституция СССР 1936 г., а вслед за ней и Конституция Чувашской АССР 1937 г. закрепили постулат о предоставлении женщинам «равных прав с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни». При практически полной тождественности двух текстов обратим внимание на различие использованных формулировок: «женщине в СССР» и «женщине Чувашской АССР». Нюанс, конечно, больше филологический, но…

Федор Козлов

Фото из фондов Государственного исторического архива Чувашской Республики:

Руководитель политкружка Никитин проводит беседу о Конституции с колхозниками. Мариинско-Посадский район. 1936 г.