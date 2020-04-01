Генеральная прокуратура сообщает о распространении фейков в период пандемии, в том числе и в Чувашии

ХОДЯТ СЛУХИ ПО ДОМАМ…

Увы, не все из нас понимают, что несут ответственность за сказанные слова. А ведь стоит непроверенную информацию выдать за факт, как рождаются фейки, ложные сообщения, которые лишь сеют панику. Между тем о распространении недостоверных сведений о коронавирусной инфекции сообщает уже Генеральная прокуратура Российской Федерации. Ложные данные, говорится на сайте ведомства, были опубликованы в Санкт-Петербурге, Татарстане, Пермском крае и Чувашии через социальные сети «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

Нужно отметить, сообщения в мессенджерах и посты в соцсетях, опубликованные пользователями республики, уже оказывались на поверку ложными. Еще до закрытия торговых центров МВД по Чувашии опровергало информацию о том, что в них якобы будут ловить школьников, а затем штрафовать родителей. На днях ведомство не подтвердило и другие домыслы: о том, что врачи с полицейскими совершают поквартирные обходы, заставляют людей сдавать тесты на коронавирус и делать прививки. «Сотрудники полиции, Роспотребнадзор и медицинские службы в целях обследования населения тестов и прививок от вирусной инфекции не проводят», — подчеркнули в МВД и напомнили, что за распространение недостоверной информации предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

А недавно в республике произошел другой случай: чебоксарка Екатерина П. (имя изменено) услышала в магазине разговор о возможном перекрытии въездов и выездов из чувашской столицы и поспешила сообщить об этом в одной из соцсетей. «С завтрашнего дня закроют въезд и выезд из города… Завтра уже по спецпропускам и разрешениям», — написала она, добавив, что нарушителей будут штрафовать. Между тем, обозначенных девушкой ограничений в Чебоксарах нет, по произошедшему факту проведена проверка.

Аналогичные проверки, сообщается на сайте Генпрокуратуры страны, прошли и в других регионах. К примеру, выявлена публикация, в которой говорится, что «в институте ФСБ России г. Санкт-Петербурга в настоящее время 70% из числа курсантов заболели коронавирусной инфекцией». На самом же деле, по информации из клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина, а также института ФСБ России в учебном заведении отсутствуют зараженные коронавирусом.

В соседнем с Чувашией Татарстане в одной из соцсетей говорилось о возмездном предоставлении документов, дающих право на свободное передвижение по территории республики. Другой пользователь разместил видеозапись, на которой женщина убеждает подписчиков игнорировать самоизоляцию. На самом же деле постановлением кабинета министров Республики Татарстан с 30 марта 2020 года жители региона обязаны не покидать места проживания до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, за некоторым исключением. Разрешается передвижение по территории региона при наличии справки от работодателя, которая выдается безвозмездно.

Еще один гражданин опубликовал сообщение, также касающееся наших соседей: «…В Казани несколько умерло уже». При этом по статистике Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на территории Татарстана смертельных случаев, связанных с коронавирусом, не зарегистрировано.

По итогу проведенных проверок Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к обнаруженным недостоверным сообщениям.

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