Вице-премьер Алла Салаева встретится с главами районов и городов, а также проведет прямую линию с населением

Об этом Алла Салаева, как руководитель рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии, сообщила на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что сам оперштаб возглавляет руководитель республики Олег Николаев. Именно сегодня врио Главы Чувашии утвердил третий «пакет» ограничительных мер, ужесточающий режим самоизоляции жителей республики.

«Вторую неделю жители Чувашии, как и вся страна живут режиме самоизоляции, — написала Алла Салаева в своем аккаунте. — Но, как показывает жизнь, далеко не все придерживаются введенного режима и до конца понимают всю серьезность ситуации».

Вице-премьер напомнила своим подписчикам о прошедших выходных — катающихя на роликах по набережной в Новочебоксарске детей, гуляющих в парке бабушек, работающие торговые точки, переполненную автостоянку у центра «Мегастрой», который, кстати, закрылся в субботу только после разговора врио Главы с владельцами этого предприятия.

«Сегодня врио Главы О.А.Николаев закрыл этот вопрос. Теперь граждане обязаны оставаться дома. Нарушители будут наказаны. ОИВ наделены новыми полномочиями. Отныне муниципалитеты при выявлении нарушений будут оперативно передавать их в профильные министерства для дальнейшего принятия мер, в том числе и судебного характера», — отметила Алла Салаева в том числе и позицию своего руководителя Олега Николаева.

Вице-премьер сообщила, что вторая прямая линия с жителями Чувашии состоится в четверг в 10.00. «Ждем ваших вопросов», — обратилась она к своим подписчикам.