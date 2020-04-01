АЛЛА САЛАЕВА

заместитель председателя Кабинета министров Чувашии

«Только за три дня на горячую линию поступило более 900 обращений. Учитывая это, мы провели рабочую группу при Оперативном штабе в онлайн-режиме. Надеюсь, что все дозвонившиеся получили исчерпывающие компетентные ответы… Люди должны узнавать достоверную информацию, а не верить различным фейкам, которых, увы, предостаточно. Мне хотелось бы еще раз обратиться ко всем: самоизоляция — это не каникулы и не чья-то прихоть. Это реальная возможность сохранить здоровье вам и вашим близким, а также людям, с которыми вы даже незнакомы. Давайте беречь друг друга».