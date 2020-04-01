Работающим пенсионерам старше 65 лет больничный лист дадут «автоматом»

Вышло постановление Правительства России, которое позволяет гражданам старше 65 лет получить листок нетрудоспособности в период их нахождения на карантине, сообщила вчера на еженедельной планерке у врио Главы Чувашии министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Для этого их работодатели должны обратиться в Фонд социального страхования. Листки нетрудоспособности будут выписываться автоматически, без участия граждан.

Кстати, как сообщают в Минтруда РФ, выплату Фонд соцстраха осуществит в течение семи календарных дней со дня открытия больничного.